Funbreizh s'implante en Normandie et en Vendée

Nous nous réjouissons de lancer deux nouvelles agences Funbreizh en Normandie et en Vendée,

Avec l’arrivée de Charline et Laura au premier semestre 2022, nous avons orchestré 68 séminaires hors Bretagne. Leur présence à Caen et à La Roche-sur-Yon va incontestablement renforcer notre visibilité, d’une part, auprès de nouveaux partenaires et d’autre part, auprès de clients qui jusqu’à présent n’avaient pas encore entendu parler de notre agence.

L’agence de voyages réceptive et événementielle Funbreizh, spécialiste du Grand Ouest depuis 2009, poursuit son développement avecrejoint l'agence de la Roche-sur-Yon, située au 8 rue René Coty. Chargée d’Animations événementielles, elle a rejoint Funbreizh en avril 2022. Accompagnée de, en alternance, elle développera l’offre de Funbreizh pour les Pays de la Loire, jusqu’à la Rochelle., a rejoint Funbreizh, en juin 2022, dans l’agence de Caen, située au 7 rue Alfred Kastler. En tant que Chargée de Clientèle Affaires, elle développe et orchestre tous les projets événementiels aux portes de la Bretagne.explique Pascale Barker, cofondatrice de Funbreizh.A distance, elles viennent en appui à notre équipe du Morbihan pour faire rayonner notre marque bretonne au-delà des frontières induites par notre nom et comme on s’amuse à le dire en interne, les bretons débarquent !"]i