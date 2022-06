Funbreizh : Le réceptif du Grand Ouest pour vos clients

L’agence de voyages Funbreizh est unqui ne fait pas d’out going.Alors depuis plus de 13 ans, son équipe met au service des professionnels des programmes clés en main pour toutes demandes FIT Groupes et MICE. Son catalogue regorge de propositions de voyages qui témoignent d’un important travail de terrain.Et plus que jamais, letrouve sa place dans nosRencontrer un ostréiculteur et déguster ses huîtres au port de la Guittière en Vendée, fabriquer un bijou dans un atelier d’artiste breton, survoler les châteaux de la Loire en Montgolfière et vivre un séjour itinérant en hôtel de Charme, partir à la découverte du Vouvray et de ses caves, séjourner à Grandcamp-Maisy pour découvrir les incontournables visites de Normandie…Tels sont quelques exemples parmi lesque nous provoquons dans tout le Grand Ouest à la disposition de vos clients FIT, MICE, GROUPES.