Funbreizh (France)

Enthousiaste et dynamique, notre équipe est un concentré de bonne humeur qui rassemble 20 professionnels du tourisme et de l’événementiel.



Le siège de notre entreprise est situé en Bretagne Sud et notre attachement à notre territoire nous permet de vous le partager avec passion et authenticité.



De Deauville à la Rochelle ou de Brest à Chambord, nous sommes convaincus qu’un tourisme plus expérientiel, responsable et éthique est possible et qu’à notre échelle, nous avons tous un rôle à jouer pour co-construire une société respectueuse des Hommes et de l’environnement.



A l’écoute des besoins de vos clients, français comme étrangers, nous garantissons des prestations de qualité, des partenaires de confiance, et notre grande disponibilité pour travailler de concert dans l’élaboration de leurs projets.