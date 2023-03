Futuroscopie : Les femmes, un marché en évolution, pluriel et singulier à la fois 🔑

Elles constituent une part non négligeable de la génération X et Y.



Leur caractéristique essentielle réside dans le fait qu’elles sont à plus de 80% mères de familles traditionnelles. Elles sont donc tributaires du calendrier scolaire et de ses contraintes.



Résolument en quête de détente et de rupture avec le quotidien, elles sont en général prescriptrices et choisissent le mode de vacances le plus capable de les libérer de la charge mentale qu’elles subissent toute l’année. En bref, elles recherchent des destinations et hébergements bien équipés pour accueillir et divertir des enfants de tous âges.



La petite touche « bien-être » est aussi un « plus » pour ces femmes qui sont en général des actives.



Mais, attention, les budgets vacances moyens de ces mères de familles sont le plus souvent tributaires de celui du père. Et l’on sait par des études, comme celles d’Europ Assistance, qu’il tourne autour de 2 500 euros en moyenne pour les vacances estivales.