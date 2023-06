Enfin, dernier espoir : la marche reste le mode de déplacement privilégié par les Français. Ils sont d’ores et déjà 92% à déclarer la pratiquer alors qu’un quart d’entre eux envisagent de marcher davantage dans les 12 prochains mois. Une excellente nouvelle pour les stratégies de développement durable des territoires.



D’autant que si les changements d'habitude sont liés à une volonté pour un Français sur 2 de maîtriser leur budget transport, ils correspondant également à une prise de conscience écologique pour 41% d’entre eux ! Ce qui n’est pas si mal.



Pour autant, la marche vers la décarbonation des transports sera longue, voire bien plus longue que ne le laissent entendre les discours triomphants de certains, politiques ou industriels. Elle le sera d’autant plus que si les esprits sont prêts, les pratiques ont du mal à suivre et à venir à bout des impératifs économiques et réglementaires en matière de circulation et de cohabitation sur un même espace, notamment urbain !



Méthodologie de l’étude : La première édition du Baromètre de la mobilité d'Europ Assistance et d'Ipsos a été réalisée dans 6 pays dont l’Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et la Belgique. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.