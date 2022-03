Appli mobile TourMaG



G. Ridolfi (SAP Concur) : "L’expense, malgré le contexte sanitaire, n’a pas arrêté d’exister" L’interview de Guillaume Ridolfi, Directeur Channel Sales France & Benelux de SAP Concur.

Alors que la crise sanitaire a modifié la nature des dépenses de l’entreprise, SAP Concur, fournisseur de solutions intégrées de gestion de frais et de déplacements professionnels, fait de la RSE et du Duty of Care une priorité. Le point avec Guillaume Ridolfi, Directeur Channel Sales France & Benelux de SAP Concur.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 22 Mars 2022

TourMaG.com – Comment avez-vous vécu la crise ?



G. R. : Le marché du travel est très sensible à l’ensemble des phénomènes de crise : géopolitique, climatique, de sureté, de sécurité… Nous sommes habitués par la force des choses à se réinventer.



TourMaG.com - Comment a-t-elle modifié la nature des dépenses des entreprises ?



G. R. : L’expense, malgré le contexte sanitaire, n’a pas arrêté d’exister. Les sociétés ont continué à consommer. Notre activité n’est pas liée au volume, mais à la vente de licences, nous sommes donc moins sujets aux variations liées aux consommations.



Ces dernières ont été différentes. Avec l’arrêt des dépenses de travel sont arrivées celles liées au contexte sanitaire. Les gens en télétravail chez eux ont dû s’équiper, acheter des consommables, se faire livrer des plateaux repas… Cette nouvelle forme de consommation d’expenses, dans beaucoup d’entreprises n’était même pas prévue. Il a donc fallu les accompagner là-dessus.



Evidemment, nos clients ont été impactés par la crise et par voie de conséquence, nous l’avons été aussi. Mais, nous avons continué à faire de la croissance. Notre organisation interne nous a permis de ne pas avoir recours au chômage partiel. Plus largement nous avons adressé des sujets de Duty of care.



"Se faire accompagner par les bons acteurs sur les bons sujets" TourMaG.com - La digitalisation s’est encore accélérée avec la pandémie. Vous, fournisseur de solutions, comment vous y êtes-vous adapté ?



G. R. : Ce n’est pas quelque chose que nous avons initié avec la pandémie, mais la digitalisation a bousculé notre agenda.



L’un des plus gros acteurs de l’expense, c’est Excel. 65% des sociétés dans le monde font encore leurs déclarations à travers un tableur Excel. C’était l’état des lieux pré-pandémie, qui a créé une rupture de la chaîne de service.



Puis, il a fallu s’assurer de la bonne digitalisation des clients qui avaient un besoin immédiat d’un nouveau parcours utilisateur autour de l’expense, de la réservation, de la digitalisation du Duty of care, des changements en temps réel en termes de règles sanitaires…



Par ailleurs, nous avons beaucoup travaillé à se faire accompagner par les bons acteurs sur les bons sujets. Ces deux dernières années, nous avons lancé des solutions en marque blanche, liées à l’expertise de certains de nos partenaires : Detect et Tax assurance.



La première permet de digitaliser l’automatisation de l’audit des notes de frais de s’assurer que les services comptables et financiers soient en full maitrise de ce nouveau flux d’information, qui leur arrive et qu’ils doivent contrôler.



Sur la partie récupération de TVA à l’international, ces nouveaux flux de dépenses pas forcément consommés en France, mais souvent à l’international sont soumis à la déclaration de TVA et sont une opportunité de récupération de cette dernière.



La seconde permet d’améliorer la conformité fiscale globale et de maximiser la rentabilité grâce à un processus automatisé de validation des données et de récupération de la TVA.



Nous sommes en train de lancer User experience. C’est un assistant que l’on vient plugger à l’intérieur d’outils, avec une intelligence artificielle et enrichie par nos clients. Il va pouvoir communiquer avec les voyageurs pour leur donner des informations à forte valeur ajoutée.

RSE : Une tendance forte à laquelle nous devons répondre TourMaG.com - La RSE est un vrai sujet aujourd’hui, est-ce une tendance durable ?



G.R. : Beaucoup de clients se sont interrogés sur leur impact carbone pendant la pandémie. Ils étaient conscients de la nécessité de se pencher sur ce sujet, mais l’avait moins appliqué en réel à n’avaient pas appliqué de processus spécifiques. C’était même parfois absent de leur politique voyages.



C’est une tendance forte à laquelle nous devons répondre pour être en mesure d’être dans la même dynamique que nos clients.



TourMaG.com – Concrètement, qu’avez-vous mis en place ?



G. R. : La gouvernance SAP a une politique



Nous essayons de l’intégrer dans nos solutions digitales, mais aussi dans notre politique de développement et dans notre roadmap technologique. Nous améliorons l’expérience et l’information utilisateur ; notamment sur les labels existants dans l’hôtellerie, sur la consommation de CO2 autour des voyages spécifiques air ou fer.



Nous nouons des partenariats forts avec des sociétés dans le travel comme des loueurs de voitures, dont la politique concernant la voiture hybride ou tout électrique est particulièrement avancée.



Plus récemment, nous avons signé un contrat avec la société Trust carbone, qui a rejoint notre App center. Elle a pour objectif unique d’aider les entreprises à optimiser leur bilan carbone et leur approche « green ».



Concur, une "pièce essentielle" du cloud TourMaG.com – Est-ce que vos relations avec les TMC ont évolué ?



G.R . : Nous avons maintenu nos réseaux de partenaires et voulu les soutenir pendant la crise, dans un contexte très compliqué pour elles, du fait de leur business transactionnel.



Pour les accompagner dans la reprise, nous avons revu nos contrats, grilles tarifaires et conditions spécifiques.



TourMaG.com –Le paysage concurrentiel a lui aussi évolué, avec l’arrivée de nouveaux acteurs, la consolidation d’autres.



G.R. : L’arrivée de nouveaux acteurs est toujours un bon signe. Être comparé, cela permet de mettre en lumière nos bénéfices, nos valeurs.



Les concurrents qui arrivent sont très innovants. Ils nous forcent à accélérer, continuer à innover, trouver des solutions spécifiques.



Je comprends le rationnel business de la croissance externe, mais ça ne m’inquiète pas. De notre côté, nous faisons assez peu de croissance externe et préférons s’épauler de partenaires pour amener de la valeur.



TourMaG.com - Quelles sont vos ambitions sur le marché français ?



G.R. : Elles sont très fortes. Nous souhaitons continuer à proposer des solutions qui tournent autour de l’innovation et continuer à accélérer sur le RSE et le Duty of Care. Nous allons continuer à capitaliser sur le fait que les clients continuent à se soucier de notre planète et de leurs collaborateurs.



Notre troisième axe est la performance. Nous voulons nous assurer que nos sociétés clientes soit à la fois en mesure de pouvoir adresser ces sujets RSE, sans décapitaliser sur la performance.



SAP a une politique d’accompagnement de clients dans leur politique de digitalisation globale de leurs processus et les emmener dans le cloud. Ce schéma s’appelle Rise. Nous étions assez peu inclus dans cette dynamique.



Nous voulons qu’en 2023/2024 SAP Concur devienne une pièce essentielle de ce dispositif pour amener les clients dans une notion de performance autour de cette digitalisation et son intégration dans le cloud.





70% des entreprises du



SAP Concur est leader sur le marché du travel et de l'expense. L'entreprise propose également des services périphériques. Rattachés au groupe SAP, SAP Concur un peu plus de 7000 salariés dans le monde, et 150 en France.70% des entreprises du CAC 40 sont équipées d'une solution SAP Concur. L'activité sur le middle market est également importante.Le cœur de cible est une typologie de clients qui représente plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année.

