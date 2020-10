Gard Tourisme lance 1 nuit achetée, 1 nuit est offerte ! campagne de communication jusqu'en novembre

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Gard Tourisme lance un dispositif pour inciter les Français et les visiteurs locaux à profiter de l'arrière saison avec une offre : 1 nuit achetée, 1 nuit est offerte ! Ce dispositif sera relayé à travers une campagne de promotion.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 9 Octobre 2020

prolongations sur l'arrière-saison.



Ainsi jusqu’à fin novembre une campagne de communication nationale crossmedia est mis en œuvre avec spot radio sur Europe 1, Spot TV sur France 3 Grand sud et digital avec bannières et RTB display, Retargeting, mobile interstitiel et native video.



Pour accompagner cette opération, une offre commerciale a débuté depuis 1er octobre : pour une 1 nuit achetée / 1 nuit est offerte !



" Ces actions s’inscrivent dans le cadre du plan de relance et de soutien de Gard Tourisme pour le secteur et les acteurs touristiques, déployé depuis le printemps.



L’opération mobilise un partenariat avec les professionnels, hôtels, campings, villages de vacances, résidences de tourisme, hébergement de groupes, chambres d’hôtes " précise Gard Tourisme dans un communiqué de presse.



https://www.tourismegard.com/ Gard Tourisme veut jouer lesAinsi jusqu’à fin novembre uneest mis en œuvre avec spot radio sur Europe 1, Spot TV sur France 3 Grand sud et digital avec bannières et RTB display, Retargeting, mobile interstitiel et native video.Pour accompagner cette opération, une offre commerciale a débuté depuis 1er octobre :" précise Gard Tourisme dans un communiqué de presse.

*Détails de l’offre : une nuit achetée = une nuit offerte du 1er au 31 octobre 2020 sur liste hébergements partenaires, dans la limite des stocks disponibles, sur une chambre de formule identique, hors prestation de restauration et de services annexes.

Offre non cumulable : seulement la deuxième nuit offerte sur 1 séjour de plus d’une nuit.

Lu 86 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Gironde Tourisme : un nouveau départ pour la marque Bordeaux Wine Trip Accor ouvre son premier hôtel TRIBE eu Europe à Paris