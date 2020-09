Gîtes de France : Sylvie Pellegrin reste présidente de la fédération nationale

Sylvie Pellegrin a été reconduite dans sa fonction de présidente de la fédération nationale des Gîtes de France, le 22 septembre 2020, à l’issue d’une Assemblée Générale élective puis d’un Conseil d’Administration.



A ce poste depuis le 21 février 2019, elle est la première femme de l’histoire du réseau à occuper cette fonction.



Dans le cadre de sa réélection, Sylvie Pellegrin a présenté un plan d’actions 2020-2023 autour de trois axes : la consolidation de la Marque Gîtes de France via des campagnes de communication fortes et une réflexion autour de l’évolution de l’offre produits ; la structuration du réseau à travers le développement du parc et la mutualisation de ses forces ; la distribution en stabilisant l’ensemble des nouveaux outils mis en place.



Sylvie Pellegrin a ouvert son premier gîte en 1996. Depuis 5 autres gîtes ont vu le jour dont deux écogîtes 4 épis portant également le label Tourisme & Handicap.



Elle a été élue administratrice du relais des Bouches-du-Rhône en 1998, puis présidente en 2012.