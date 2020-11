Grégory Jamet nouveau Directeur Général de COHOR il remplace Eric Herbane

Grégory Jamet vient d'être nommé Directeur Général de COHOR et Coordonnateur délégué.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 9 Novembre 2020

Il prendra ses fonctions le 16 novembre 2020 et remplace Eric Herbane, qui occupait ce poste depuis 1996.



Grégory Jamet a débuté sa carrière en 1996 à l’aéroport de Marseille, avant de rejoindre les compagnies françaises du groupe Swissair en 2000 où il est responsable du programme et du revenue management.



En 2003, il rejoint le groupe Air France – KLM au sein du revenue management. En 2007, après avoir travaillé 1 an sur le projet de lancement d’une compagnie low cost, il rejoint la nouvelle compagnie Transavia France en tant que directeur programme et revenue management, puis, en 2012, prend les rênes de la stratégie et du développement.





En 2016, il choisit de quitter le monde des compagnies pour revenir au monde aéroportuaire, au sein du groupe Vinci Airports, en tant que directeur commercial et marketing des aéroports du Kansai (Japon).



Depuis le début de l’année 2020, de retour en France, il représente le groupe Vinci dans les groupes de travail internationaux, regroupant IATA, l’ACI et les coordonnateurs pour établir des recommandations communes afin de faire face à la crise sanitaire de la COVID-19.



COHOR est une association indépendante de loi 1901 qui gère l’attribution des créneaux horaires (slots), et veille au respect de leurs règles d’utilisation.

