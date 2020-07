GuestReady, HostnFly, NOCNOC et Welkeys s'unissent pour lancer Travel In France une plateforme dédiée à la location en France

Les 4 start-up françaises GuestReady, HostnFly, NOCNOC et Welkeys ont uni leurs forces pour lancer la plateforme Travel In France. Cette dernière propose 3 500 logements dans 40 villes françaises et s'engage sur un protocole sanitaire strict.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 10 Juillet 2020

GuestReady, HostnFly, NOCNOC et Welkeys, 4 acteurs hexagonaux de la location courte durée lancent Travel in France, un site commun de réservation d'appartements et de maisons en France.



La nouvelle plateforme propose ainsi 3 500 logements dans 40 villes françaises.



Si chaque logement a été visité et vérifié par une conciergerie, le ménage est lui aussi réalisé par des professionnels. Travel in France s'engage à procéder, selon les recommandations des instances sanitaires, à une désinfection de tous ses logements entre deux voyageurs et met à disposition du linge de maison de qualité hôtelière, désinfecté en blanchisserie.



Concurrentes il y a encore quelques mois, ces 4 startups ont décidé de mutualiser leurs offres. C'est aussi un moyen pour elle d'envisager la relance alors qu'elles ont été " fortement impactées par la crise sanitaire ".

La plateforme se dit ouverte à d’autres acteurs du secteur pour étoffer son offre. Elle s'appuie par ailleurs sur une technologie développée par la société BookingSync, entreprise française spécialisée dans la mise à disposition de logiciels aux acteurs de la location saisonnière



À elles quatre, elles totalisent 6 000 logements gérés, 400 000 voyageurs accueillis et plus de 50 millions d’euros de revenus pour les propriétaires, précise un communiqué de presse.

