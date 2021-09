Héliades booste la République Dominicaine et lance Cuba, Mexique et Canaries

A côté de la République Dominicaine, 3 nouvelles destinations font leur entrée dans l'offre : le Mexique, Cuba et les Canaries.



Sur Cuba, la brochure présente 19 hôtels ainsi que 2 circuits, 1 autotour et 1 combiné. Pour le Mexique, la production se compose de 17 hôtels et 4 circuits dont 1 au volant. Enfin sur les Canaries, 14 hôtels sont disponibles en brochure, situés sur les îles de Ténérife, Lanzarote, Fuerteventura et Gran Canaria.



2 circuits sont proposés pour découvrir Ténérife.



Le Cap Vert, autre destination phare du TO maintien sa place. Le plan de vols affrétés prévoit des liaisons Paris/Sal et Paris/ Boavista le samedi à compter du 18 décembre 2021.



Outre la présence des 4 Clubs Héliades sur les îles de Sal et Boavista, de 8 circuits et 1 croisière, une sélection d’hébergements situés sur les 6 îles principales est proposée. Egalement au sommaire : le Portugal, les Açores, Chypre et São Tomé.



Madère quant elle, s'enrichit d'une nouvelle adresse : le Pestana Royal Premium 5*.