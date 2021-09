EXCLUSIF - Corsair : Laurent Abitbol, s'invite au conseil de surveillance... pour voir ?

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et conformément à l’article L. 228- 39 du Code de commerce, actent que, dans le cadre des apports financiers consentis à la Société par le consortium, il est envisagé que la Société émette un emprunt obligataire convertible en actions.

La société qui possède dorénavant 100% des actions de Corsair, un consortium regroupant des investisseurs antillais, a réalisé une récente augmentation de capital.Les capitaux d'Outre-Mer R-Plane sont passés alors de 110 000 euros à 3,88 millions d'euros. Cette arrivée d'argent, sous forme d'actions n'a pourtant pas fait entrer au capital Laurent Abitbol.Le nom de celui qui dirige les destinées de Selectour et Marietton, n'apparaît dans aucune des sociétés actionnaires.Au moment où nous rédigeons ces lignes nous n'en savons rien, mais son entrée a peut-être déjà été programmée.En effet en épluchant les différents documents, nous apprenons qu'une future opération capitalistique pourrait avoir lieu.De là à penser que cet emprunt serait le cheval de Troie qui pourrait permettre à Laurent Abitbol ou sans doute Certares, de venir grossir son portefeuille et réaliser les rêves brisés de Thomas Cook et TUI sur le marché français, il n' a qu'un pas...Wait and see !