TUI, nouvel actionnaire, PSE, PGE... quel avenir pour Corsair ?

Le covid-19 a bouleversé toutes nos certitudes et nous a appris à être très flexibles, journalistes comme salariés.



La vérité d'une semaine, d'une journée ou même d'une heure peut ne plus être la même lors des minutes suivantes.



Corsair est le parfait exemple de cette situation chaotique, où notre monde économique vacille à mesure que le Covid se propage et continue de truster la une des médias.



A la fin du mois d'avril 2020, les informations venant de Corsair étaient plutôt inquiétantes.



Avec une direction tirant la sonnette d'alarme dans tous les médias, attirant du même coup la sympathie des salariés " nous ne pouvons rien lui reprocher (Pascal de Izaguirre ndlr) ", des actionnaires aux abonnés absents, l'aéroport d'Orly fermé et aucune perspective de reprise.



Il y a dix jours, une source bien informée nous rapportait que les discussions lors d'une des réunions du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) ne s'étaient pas bien passées.



A force que les employés, élus, ministres et la direction mettent la pression sur l'actionnariat, la donne a changé.



" Nous le savons tous TUI veut se débarrasser de nous, depuis des années. Sauf que maintenant, ils doivent bouger, car il y a la crainte d'une poursuite pour faillite frauduleuse, " explique une source bien informée.



Il y a un peu plus d'un an, Corsair était racheté par Intro Aviation " une boite, dont il savait qu'elle n'avait pas un euro devant elle. "



Pour ne pas risquer de se voir traîner devant les tribunaux ou tout simplement pour ne pas voir leur nom figurer parmi les fossoyeurs du tourisme français, les dirigeants allemands auraient alors revu leur position.