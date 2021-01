Heritour Voyage TRAVEL THE WAY YOU ARE

Heritour Voyage est un opérateur de séjour en Bourgogne, et une sociéte de chauffeur privé.

Heritour Voyage est un tour-opérateur spécialiste des wine-tours en Bourgogne. Nous vous proposons des prestations de très haute gamme pour vous emmener à la rencontre de notre terroir et de ceux qui en tirent le meilleur. Découvrez nos services et nos différents tours œnologiques dans le vignoble bourguignon et profitez de la dégustation de grands vins de Bourgogne, accompagné par un guide sommelier local.



Simon, propriétaire et directeur de service pour Heritour Voyage, est un ancien Chef sommelier ayant travaillé dans l'hôtellerie de luxe depuis plus de 15 ans. Être chef sommelier et directeur de restaurant au Royaume-Uni, en Chine et en France, dans certains des meilleurs restaurants étoilés Michelin, cela lui a permis de découvrir le monde du vin ainsi que le vin du monde. Ce sera lui qui vous accompagnera tout au long de votre voyage en Bourgogne. De barman, sommelier, directeur F&B, directeur de restaurant étoilé Michelin, à chauffeur privé et guide des vins de Bourgogne : découvrez-en plus ici…



Vicky, Anglaise d'origine chinoise, diplômée de l'hôtellerie, installée en Bourgogne depuis 5 ans maintenant, Vicky sera votre interlocuteur si vous nous contactez. S'occuper des relations clients et du côté administratif de Heritour Voyage. Son parcours hôtelier de luxe et son expérience dans l'organisation et l'accueil d'événements vous aideront à organiser votre séjour en Bourgogne.



Notre société Heritour Voyage est un tour opérateur spécialiste des Wine-tours en Bourgogne. Nous vous proposons des prestations de très haute gamme pour vous emmener à la rencontre de notre terroir et de ceux qui en tirent le meilleur. Découvrez nos services et nos différents tours œnologiques dans le vignoble bourguignon et profitez de la dégustation de grands vins de Bourgogne, accompagné par un guide sommelier local.



Heritour Voyage, votre partenaire pour un voyage d’oenotourisme en Bourgogne qui vous ressemble. La Bourgogne est une des plus célèbres régions viticoles françaises avec des appellations et des Grands Crus de légende qui fascinent les amateurs du monde entier. C'est aussi un territoire plein de caractère aux paysages variés et au patrimoine particulièrement riche.



Pour vous transmettre l'amour de notre terroir, nous concevons pour vous des tours œnologiques sur-mesure, une découverte, visite et balade dans le vignoble de Bourgogne inédite qui vous permettra de parcourir chacune de ses cinq régions. Implanté au cœur de notre territoire bourguignon, notre agence Heritour Voyage profite de relations particulièrement étroites avec tous les acteurs locaux.



Nous vous ouvrons ainsi les portes de domaines habituellement fermés au public et nous vous proposons des rencontres avec des vignerons propriétaires. La dégustation de grands vins de Bourgogne sera bien sûr au centre de ces moments de partage mais ils seront également l'occasion de découvrir des méthodes de travail, des traditions et des secrets de fabrication et de dégustation. Vous serez ainsi reçu en hôte privilégié dans ces maisons qui font tout le rayonnement de la région.



Nous mettons également à votre disposition notre réseau de restaurateurs et d'hôteliers pour composer une découverte, une visite et une balade dans le vignoble de Bourgogne à votre goût.

Pour que chaque moment soit un plaisir, les transferts de vos tours œnologiques seront effectués dans un véhicule de luxe au confort irréprochable. Vous pourrez ainsi profiter au mieux des paysages de vignes, de collines et de villages, à votre rythme. Amoureux du vin et de sa région, votre guide-expert local dédié saura par ailleurs répondre à vos questions portant aussi bien sur la vigne et les crus bourguignons que sur le patrimoine et l'histoire tellement riches de ce terroir. Il sera bien entendu présent lors de la dégustation de grands vins de Bourgogne. Précisez-nous en quelle langue vous souhaitez que votre guidage soit effectué, nos guides sommeliers locaux sont multilingues et spécialistes des tours œnologiques.



Par ailleurs, le maître-mot de nos offres de découverte, visite et balade dans le vignoble bourguignon est sans aucun doute la flexibilité. Nous nous adaptons en effet à toutes vos envies et à votre rythme. Parcours, choix des visites, hébergement et restauration à la carte, vous nous indiquez vos disponibilités et nous programmons avec vous votre balade œnologique.



Du simple transfert en véhicule de luxe au séjour de plusieurs jours, tout compris, nous pouvons organiser un wine-tour entièrement sur-mesure. Vous pouvez aussi choisir, si vous préférez, un de nos tours œnologiques à la journée pour partir à la découverte d'une des cinq régions viticoles de Bourgogne... Bien sûr, la dégustation de grands vins de Bourgogne en restera le moment fort pendant nos wine tours.





● Exclusivité : votre wine tour se passera en privé et vous aurez votre guide pour vous pour la journée



● Secret : nous vous ferons découvrir des domaines habituellement non ouverts au public



● Sommelier : un véritable sommelier à votre service pour la journée, expert en vins de Bourgogne



● Luxe : transport dans un véritable véhicule de standing tout au long de votre tour



● Sur-mesure : nous nous adapterons à vos demandes avant ou pendant votre séjour





En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

City-break

Conciergerie

Hébergement

Luxe

Médical

Meeting

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Architecture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Œnologie

Voyage de noces

Yoga





Tour Côte de Nuits

2 personnes minimum, à partir de 770€.



Echezeaux, Chambertin, Romanée-Conti... voici quelques noms évocateurs qui font rêver ! Ils composent ce que certains appellent les "Champs-Élysées de la Bourgogne", c'est-à-dire la Côte de Nuit, le royaume du pinot noir. Les murets de pierre séparant les parcelles serpentent délicatement le long des coteaux doucement vallonnés. Ils abritent certains des climats les plus célèbres au monde. Nous vous proposons d'aller à leur rencontre en partant de Dijon, capitale historique bourguignonne. Ensuite viendront une balade dans ces paysages inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO, deux dégustations de vins prestigieux, une rencontre avec un vigneron puis la découverte des villages emblématiques de la région. Bien sûr, le déjeuner au cœur du vignoble ainsi que les transferts en véhicule de luxe sont prévus. Toute la journée, votre guide local, expert à la fois en vin et en patrimoine, vous accompagnera et vous aidera à lire ce paysage fabuleux pour une découverte, une visite et une balade inédites dans le vignoble de Bourgogne.



→ En savoir plus

Tour UNESCO

2 personnes minimum, à partir de 770€.



Heritour Voyage vous propose ce tour uniquement dédié à la découverte de 3 sites historiques classes au patrimoine mondial de l'UNESCO situe en Bourgogne. La Bourgogne, une des régions françaises la plus riche en patrimoine de l'UNESCOgrâce à son histoire. Lors de ce tour, nous vous transporterons dans le plus grand luxe et confort à la découverte de ses beautés ancestrales et de ce que le Monde à de mieux à vous offrir. A la sortie de Dijon, nous commencerons par prendre le temps d'une petit promenade et explication au cœur du vignoble de la Côte de Nuits. Ensuite nous nous dirigerons vers le charmant village de Vézelay pour l'heure du déjeuner (inclus ou non). Nous vous laisserons ce laps de temps, pour découvrir ce magnifique village et sa basilique du XIIème siècle ainsi que ses jardins. Le troisième site sera l'Abbaye de Fontenay, au cœur du Pays de l'Auxois, ou certains bâtiments de cette abbaye du XIIème siècle, sont considérés par l'UNESCO comme les mieux préservés de toutes les abbayes d'ordre cisterciens en France. Une journée pour découvrir ces trois merveilles du monde.



→ En savoir plus

Votre tour

2 personnes minimum, tarif sur demande.



Notre tour signature. Etablissez votre propre tour selon vos désirs. Un pique-nique, une dégustation de vins dans les vignes, un survol en hélicoptère, une balade à vélo, une rencontre avec un vigneron, une dégustation de Grand Cru, un baptème de l'air en mongolfière... Tout est possible.



→ En savoir plus

Horaires : 09h à 21h

Jours d'ouverture : 7j / 7

Langues parlées : Français - Anglais - Chinois - Mandarin - Cantonais



Vos contacts :

Simon BENÊTEAU

Gérant et Directeur des Serives

contact@heritour-voyage.com

Mobile : +33 (0)6 85 13 15 64





Site web : www.heritour-voyage.com



