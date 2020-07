Hiver 2020-2021 : les tour-opérateurs adoptent la méthode Coué

Malgré un contexte plus qu'instable et une absence totale de visibilité, les tour-opérateurs n'ont pas mis en veille leur service production.



Plan de vols en machine, tous se tournent vers l'hiver 2020-2021. "Nous faisons comme si de rien n'était", résume Aurélien Aufort, directeur général de Voyamar. "Nous avons prévu une offre similaire à l'an passé, avec quelques destinations en moins comme par exemple la Chine, car nous savons qu'elle sera boudée".



"Nous travaillons comme habituellement en essayant d'être optimistes. Nous y croyons, nous bloquons les prestations et les vols", assure aussi de son côté Jean Eustache, patron d'AmeriGo, même si "les nuages restent très présents à l'horizon".



En effet difficile d'y voir clair sur les trois grandes destinations du voyagiste : le Canada, les Etats-Unis et l'Amérique Latine.



"Le Canada n'a pas communiqué sur les vols, ni la réouverture des frontières. Difficile pour un voyageur de se projeter sur un voyage aux Etats-Unis compte-tenu de l'évolution de l'épidémie. Et sur l'Amérique Latine, un temps préservée, la pandémie est repartie", constate le PDG d'AmeriGo.



Du côté d'Asia aussi les nouvelles " collections " hiver sont en préparation mais dans une configuration différente. "Nous mettons l'accent sur nos circuits Tentations en terme de profondeur d'offres et d'exhaustivité avec des grandes traversées, une nouvelle gamme "Esprit d'aventure", une gamme" intimiste" qui s'étoffe et des petites groupes, en moyenne 18 personnes" , commente Guillaume Linton, le PDG du TO.