AmeriGo sort une e-brochure hiver avant une brochure "papier annuelle"

AmeriGo fait habituellement paraître deux brochures, une été et une hiver.La brochure hiver 2021 devait sortir mais les agences étant fermées en raison de la crise liée au coronavirus, nous avons fait le choix cette année de sortir une brochure numérique uniquement. Elle sera enrichie, courant juin, des avants premières et best sellers pour l’été 2021. Puis, en septembre, une fois n'est pas coutume, nous allons sortir une brochure annuelle version papier regroupant toutes les offres 2021, été et hiver.