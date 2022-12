Appli mobile TourMaG



Hiver 2023/2024 : PONANT révèle les trésors de l’océan Indien

Pour PONANT, l’hiver est la belle saison des expéditions tropicales. Des atolls du Pacifique au Sri Lanka en passant par le Golfe Persique, à l’archipel des Mascareignes, PONANT a ciselé une trentaine d’itinéraires inédits afin de proposer des voyages d’exception. Aujourd’hui, nous vous proposons un focus sur les croisières dans l’océan Indien. Au fil de leurs escales, nos navires d’expédition navigueront vers les sites les plus exotiques, les plages les plus secrètes et les découvertes les plus exclusives.

Rédigé par Michèle SANI le Mardi 20 Décembre 2022

Mer prodigue, plages somptueuses, paisibles cocoteraies, climat doux... Autant d’expériences que vous réservent les îles Maurice, Rodrigues et La Réunion. Toutes les trois forment les Mascareignes, archipel au cœur de l’océan Indien, témoin des escales historiques des grands navigateurs sur la route des Indes. Proche de Madagascar, l'atoll d'Aldabra fixe les limites de ce territoire étendu sur plus de 2 500 kilomètres.



Comme échappée du continent africain, l’île de Madagascar surprend souvent, séduit toujours avec ses hauts plateaux, ses forêts primaires, ses lémuriens facétieux et le parfum entêtant des ylangs-ylangs.

Imprégnée d’histoire, Toamasina, aussi appelée Tamatave, est la fenêtre maritime et la deuxième ville de cette île plus grande que la France. Au nord-est de Madagascar, vous découvrirez les Seychelles et la féérique constellation de leurs 115 îles et îlots. Au large des côtes tanzaniennes, archipel mythique et légendaire, Zanzibar regorge de trésors naturels et historiques.



Voici trois croisières d'expéditions tropicales relevées dans le vaste éventail des croisières PONANT hiver 2023/2024. Les deux premières sont inédites :

Expédition des Seychelles au Sri Lanka (16 jours à bord du Jacques-Cartier )

Au départ de Victoria, sur l’île de Mahé, les Seychelles vous dévoilent leurs plus belles îles : Praslin et sa réserve de la vallée de Mai, sanctuaire naturel classé au patrimoine mondial de l’Unesco, Aride aux milliers d’oiseaux, Curieuse abritant l’une des plus grandes population de tortues terrestres géantes d’Aldabra (jusqu’à 300 kg) et dont la longévité atteindrait 150 ans. La Digue, aux eaux limpides et aux plages de sable cernées de roches granitiques aux reflets rosés, est la dernière étape seychelloise.



Le navire fera ensuite escale aux Maldives. Au cœur d’un sublime lagon protégé par une barrière de corail, Rasdhoo est l’un des plus petits de ses atolls. Classé réserve de biosphère par l’Unesco, Baa se compose, lui, d’une cinquantaine d’ilots. L’un et l’autre sont un véritable paradis pour les amateurs de randonnées palmées et de plongées sous-marines. Au départ de, sur l’île de, les Seychelles vous dévoilent leurs plus belles îles :et sa réserve de la, sanctuaire naturelaux milliers d’oiseaux,(jusqu’à 300 kg) et dont la longévité atteindrait 150 ans., aux eaux limpides et aux plages de sable cernées de roches granitiques aux reflets rosés, est la dernière étape seychelloise.Le navire fera ensuite escale aux. Au cœur d’un sublime lagon protégé par une barrière de corail,est l’un des plus petits de ses atolls. Classé réserve de biosphère par l’Unesco,se compose, lui, d’une cinquantaine d’ilots. L’un et l’autre sont un véritable paradis pour les amateurs de randonnées palmées et de plongées sous-marines.

Galle, une des plus anciennes villes du Sri Lanka, conserve les marques de son passé colonial. Sa vieille ville et ses fortifications sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Entre deux lagunes, Hambantota est réputée pour ses éléphants sauvages. Quant au parc national de Yala, le deuxième plus grand de l’île, il est l’admirable sanctuaire d’une faune rare et sauvage. La croisière se termine à Colombo. L’ancien comptoir sur la route des échanges commerciaux entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie est aujourd’hui la capitale du Sri Lanka.



→ Découvrir la croisière , une des plus anciennes villes du, conserve les marques de son passé colonial. Sa. Entre deux lagunes,est réputée pour ses éléphants sauvages. Quant, le deuxième plus grand de l’île, il est l’admirable sanctuaire d’une faune rare et sauvage. La croisière se termine à. L’ancien comptoir sur la route des échanges commerciaux entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie est aujourd’hui la capitale du Sri Lanka.

Aventure entre Madagascar et les Mascareignes (14 jours à bord du Champlain ou du Jacques-Cartier )





Tamatave garde de son histoire coloniale de nombreux vestiges du XIXe siècle. Pour s’imprégner de la nature vibrante de la ville, une balade en pousse-pousse est proposée aux passagers qui le souhaitent à travers ses marchés, au cœur de son bazar, le long de l’historique avenue de l’Indépendance, bordée de cocotiers.



Le navire fera ensuite escale à la Pointe des Galets, au nord-ouest de l’île volcanique de La Réunion. Son port se distingue en cumulant cinq fonctions : base navale, gare maritime, port de commerce, de pêche et de plaisance. À voir : Mafate, Cilaos et Salazie, les trois majestueux cirques qui encerclent le Piton des Neiges culminant à 3 069 mètres et le Piton de la Fournaise, seul volcan français en activité quasi permanente.

À savoir : pitons, cirques et remparts de l'île de La Réunion figurent sur la liste des biens naturels classés au patrimoine mondial par l'Unesco.



À 500 kilomètres de Maurice voici Rodrigues, la plus petite et méconnue des îles Mascareignes. Un charme à l’état pur et une beauté sauvage irradient cette petite île rattachée administrativement à Maurice.



La croisière se termine à Port Louis, célèbre pour abriter de nombreux trésors culturels et historiques. À voir : le Jardin de Pamplemousse, connu des botanistes du monde entier pour son exceptionnelle collection de plantes indigènes et exotiques. Il fut créé sous Louis XIV par Pierre Poivre horticulteur, botaniste et administrateur colonial français.



→ Découvrir la croisière Au départ de Port Louis, capitale multiculturelle de l’île Maurice, cap sur deux îles situées à l’est de Madagascar : Sainte-Marie, l’ancienne île aux pirates, aujourd’hui célèbre pour sa grande variété d’orchidées et l’île aux Nattes, dont les eaux cristallines invitent aux plaisirs balnéaires.garde de son histoire coloniale de nombreux vestiges du XIXe siècle. Pour s’imprégner de la nature vibrante de la ville, une balade en pousse-pousse est proposée aux passagers qui le souhaitent à travers ses marchés, au cœur de son bazar, le long de l’historique avenue de l’Indépendance, bordée de cocotiers.Le navire fera ensuite escale à, au nord-ouest de l’île volcanique de. Son port se distingue en cumulant cinq fonctions : base navale, gare maritime, port de commerce, de pêche et de plaisance. À voir :, les trois majestueux cirques qui encerclent le Piton des Neiges culminant à 3 069 mètres et le, seul volcan français en activité quasi permanente.: pitons, cirques et remparts de l'île de La Réunion figurent sur la liste des biens naturels classés au patrimoine mondial par l'Unesco.À 500 kilomètres de Maurice voici, la plus petite et méconnue des. Un charme à l’état pur et une beauté sauvage irradient cette petite île rattachée administrativement à Maurice.La croisière se termine à, célèbre pour abriter de nombreux trésors culturels et historiques. À voir : le, connu des botanistes du monde entier pour son exceptionnelle collection de plantes indigènes et exotiques. Il fut créé sous Louis XIV par Pierre Poivre horticulteur, botaniste et administrateur colonial français.

Zanzibar, Aldabra et trésors de l’océan Indien (13 jours à bord du Champlain )

Zanzibar, proche des côtes tanzaniennes, cet archipel conserve aujourd’hui encore un parfum de mystère et d’aventure. Surnommée « l’île aux Épices », Pemba étonne par la blancheur de ses rivages, la limpidité de ses eaux turquoise, sa forêt tropicale, ses terres fertiles, et ses productions d’épices qui ont fait sa réputation (muscade, vanille, cannelle, curcuma, poivre…).



Réputée pour ses fonds marins, l’île de Misali est depuis 1998 une zone de conservation protégée. Si la pêche y est interdite, on peut, en revanche, y nager et admirer l’infinie variété de sa faune sous-marine.



À 300 kilomètres environ au sud de Dar es Salaam, l’île de Kilwa Kisiwani, est décrite par l’explorateur marocain Ibn Battouta (XIVe siècle) comme « l’une des plus belles villes du monde ». Ancienne ville commerçante swahilie, elle prospérait alors grâce au commerce de l’or et de l’ivoire. Les vestiges de la cité portuaire couvrent une grande partie de l’île, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.



L’expédition de poursuit sur l’atoll d’Aldabra considéré comme l’un des derniers espaces vierges de notre planète. Ses trois îles, Assomption, Aldabra et Astove constituent une réserve naturelle inscrite au patrimoine de l’Unesco. Assomption est un haut-lieu de plongée sous-marine. Jacques-Yves Cousteau y tourna certaines scènes de son célèbre documentaire « Le Monde du silence ». Aujourd’hui inhabitée, l’île coralienne Astove est réputée pour la richesse de ses fonds marins. Les plongeurs expérimentés viennent y explorer le fameux « mur d’Astove », une faille de 40 mètres de profondeur.



À savoir : La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou Plongeur CMAS 2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté et de randonnée palmée avec l’équipe d’expédition.



→ Découvrir la croisière Départ de, proche des côtes tanzaniennes, cet archipel conserve aujourd’hui encore un parfum de mystère et d’aventure. Surnommée « l’île aux Épices »,étonne par la blancheur de ses rivages, la limpidité de ses eaux turquoise, sa forêt tropicale, ses terres fertiles, et ses productions d’épices qui ont fait sa réputation (muscade, vanille, cannelle, curcuma, poivre…).Réputée pour ses fonds marins, l’île deest depuis 1998 une zone de conservation protégée. Si la pêche y est interdite, on peut, en revanche, y nager et admirer l’infinie variété de sa faune sous-marine.À 300 kilomètres environ au sud de Dar es Salaam, l’île de, est décrite par l’explorateur marocain Ibn Battouta (XIVe siècle) comme « l’une des plus belles villes du monde ». Ancienne ville commerçante swahilie, elle prospérait alors grâce au commerce de l’or et de l’ivoire. Les vestiges de la cité portuaire couvrent une grande partie de l’île,L’expédition de poursuit sur l’atoll d’Aldabra considéré comme l’un des derniers espaces vierges de notre planète. Ses trois îles, Assomption, Aldabra et Astove constituent uneest un haut-lieu de plongée sous-marine. Jacques-Yves Cousteau y tourna certaines scènes de son célèbre documentaire « Le Monde du silence ». Aujourd’hui inhabitée, l’île coralienneest réputée pour la richesse de ses fonds marins. Les plongeurs expérimentés viennent y explorer le fameux « mur d’Astove », une faille de 40 mètres de profondeur.: La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou Plongeur CMAS 2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté et de randonnée palmée avec l’équipe d’expédition.

À propos de PONANT « Explore to inspire » : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis plus de 30 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT l’exploration est raffinée, authentique et source d’inspiration.

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

