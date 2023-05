IFTM Top Resa 2023 : plus que quelques jours pour s’inscrire à la Travel Agents Cup Junior

Adeline Patry, grande gagnante de l’édition 2022 de la Travel Agents Cup Junior, revient sur sa participation à l’événement et ce qu’elle retient de cette expérience enrichissante :



« Pour ma 1ère participation à la TAC Junior, j’ai pu repousser mes capacités et vaincre mon stress en pitchant un séjour en Dordogne devant un jury de professionnels à l’IFTM. C’est un honneur pour moi que d’avoir été la première personne, TAC et TAC Junior confondues, à obtenir la moyenne de 10/10.

Cette expérience m’a permis de cadrer mon projet professionnel et de lui donner un coup de boost grâce aux nombreux contact établis lors de la finale. Créer des séjours touristiques en respectant des contraintes données exige un travail minutieux, qui n’aurait pas abouti sans le soutien du corps enseignant de l'ISTHIA et de ma famille que je remercie grandement »