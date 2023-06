Appli mobile TourMaG



Iberostar Creta Marine, la belle adresse Iberostar en Crète

En bordure des plus belles plages, au cœur des capitales touristiques ou des villes d’art d’histoire et de culture, les hôtels Iberostar se distinguent par leurs emplacements, leurs services exclusifs, leur ambiance chaleureuse et conviviale. Tous développent une démarche respectueuse de l’environnement, des océans et des communautés locales. A l’instar de l’Iberostar Creta Marine - notre coup de cœur - , de l’établissement prestigieux au resort « tout compris », l’offre du groupe espagnol s’adresse à tous les publics, aux familles comme aux couples ou aux groupes d’amis. Elle possède tous les atouts pour faire vivre des expériences uniques et de magnifiques vacances à vos clients.

Iberostar Hotels & Resorts, la division hôtelière du Groupe Iberostar, possède un portefeuille de plus d’une centaine d’hôtels 4 et 5 étoiles présents dans 16 pays et 3 continents (Europe, Afrique et Amérique).



Cette année l’entreprise célèbre ses 40 ans. À son lancement en 1983 la marque naissait avec 7 hôtels à Majorque.



Miguel Fluxá Rosselló fondateur et président du groupe hôtelier espagnol Iberostar est nommé meilleur PDG 2023 par Forbes Espagne. Ce prix est l’une des distinctions les plus prestigieuses du monde des affaires avec des lauréats précédents tels que le PDG d’Amazon Jeff Bezos et le PDG de Microsoft Satya Nadella. La reconnaissance décernée par les publications de Forbes est basée sur une série de facteurs notamment la performance financière, le style de leadership et l’impact sur l’industrie et la société.



L’Iberostar Creta Marine, un hôtel « comme à la maison » sur une île mythique Au sud de la mer Égée la Crète, la plus grande des îles grecques, est aussi l’une des plus belles, des plus mythiques et des plus fascinantes. Généreuse par son esprit, son histoire et ses habitants, elle possède toute l’« âme » de la Grèce.



Ile aux milliers d’images, aux paysages grandioses, aux rivages enchanteurs aux ruines plusieurs fois millénaires elle offre toutes les séductions. Elle abrite de magnifiques villages où le temps semble s’être arrêté, d’impressionnants monastères du XVe siècle et quelques-uns des sites les plus importants de la Grèce antique dont les célèbres palais de la Crète minoenne.



C’est sur cette île qu’est implanté l’Iberostar Creta Marine un Resorts 4 étoiles balnéaires au « tout inclus » particulièrement attractif au vu des prestations, des activités et des services proposés. Il est encadré et animé par une équipe à la fois attentive, discrète, amicale. Dans les hôtels de la chaîne espagnole, le voyageur se sent « comme à la maison » dès les premiers instants.



Un 4 étoiles « tout compris » pied dans l’eau



En front de mer avec accès direct sur une plage privée, il est idéalement situé pour explorer l’île en famille, pratiquer des activités sportives et balnéaires ou simplement se détendre. A disposition des vacanciers, 6 bars, 3 restaurants, 3 piscines d’eau salée dont une couverte et chauffée, 1 court de tennis, 1 spa, 1 centre de remise en forme et d’installations sportives.



A l’Iberostsar Creta Marine les clients peuvent pratiquer un large éventail de sports, éliminer les toxines ou garder la forme. Selon leur humeur, ils font du tir à l’arc ou une partie de ping-pong, louent des vélos, etc. Les amateurs de sports nautiques, de planche à voile, de paddle surf, de plongée sous-marine ou de plongée avec tuba seront dans leur élément. En surface ou dans ses fonds la mer Egée leur réserve de magnifiques spectacles. Et parce que sur une île tout tourne autour de la mer, il ne faut surtout pas manquer le club de musique sous-marine.

Les chambres qui ont banni le plastique à usage unique offrent un confort remarquable et un service 4 étoiles. Il ne reste plus qu’à choisir. La chambre double premium spacieuse et rénovée bénéficie du meilleur emplacement avec une vue imprenable sur la mer Égée. Pour une famille ou un groupe d'amis, le bungalow vue mer avec terrasse est particulièrement approprié (jusqu’à 4 personnes). Le bungalow pied dans l’eau est un « must » pour les clients souhaitant se détendre en toute indépendance à l’écart de toute agitation.



A table, priorité aux produits frais

Entreprise modèle en matière de transition vers une consommation responsable des produits de la mer, l’Iberostar Creta Marine - comme tous les hôtels Iberostar - s’inscrit dans une excellence gastronomique. Les plats sont préparés sur place et à partir d’ingrédients frais produits sur l’île.



Sur sa terrasse face à la mer Egée, le Thalassa prépare une cuisine méditerranéenne à la carte. On y découvre les saveurs grecques comme des plats venus de tous les continents. (Réservation obligatoire). Ouvert tous les jours pour petit-déjeuner, déjeuner et dîner, le Dias Restaurant régale avec son buffet à volonté qui propose une cuisine grecque et internationale, des plats exquis, des salades créatives et de succulentes pâtisseries traditionnelles. Le Vegghera Restaurant sert des spécialités locales accompagnées de raki ou de vin. Les convives peuvent y découvrir les secrets du régime crétois considéré comme l’un des plus sains au monde.



Spécial enfants



Les enfants deviennent vite fans du Star Camp qui leur propose « non stop » un programme d’activités innovantes. Au Monkey les 4 à 7 ans partent à l’aventure dans une forêt tropicale. Au Dolphin les 8 à 12 ans évoluent dans un monde sous-marin. Eagle, les adolescents de 13 à 17 ans peuvent développer leur créativité.



Les enfants ont leur piscine et leurs terrains de jeux. Pour les tout petits, l'hôtel prévoit des berceaux et un service de baby-sitter (payant).

Iberostar, une entreprise leader du tourisme responsable



Ces dernières années, la chaîne hôtelière a mené des actions majeures pour la conservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. Ainsi en 2020 elle éliminait tous les plastiques à usage unique – plus de 420 tonnes par an - de toutes ses opérations et de l’ensemble de ses hôtels à travers le monde.



Elle se concentre aujourd’hui sur ses fondamentaux à savoir, opérer sous les paramètres d’une économie circulaire ; la neutralité en carbone de ses opérations d’ici 2030 ; éliminer ses déchets d’ici 2025 ; réduire, réutiliser et recycler tous les produits physiques qui entrent dans ses installations.



Elle augmentera la consommation responsable des produits de la mer (soit 100 % durable d’ici 2025) et améliorera la protection et la conservation des écosystèmes autour de ses hôtels.



Iberostar a été récompensé comme « Gold Winner » dans la catégorie « Decarbonising Travel & Tourism » pour sa campagne avec 20 ans d’avance de décarbonation et de neutralité carbone sur l’objectif global et l’objectif secteur.



Iberostar espère que, d’ici 2025, Wave of Change sera un moteur majeur pour 60% de toutes les réservations de chambres d’hôtel dans ses établissements.

A propos d’Iberostar

Le Groupe Iberostar est une multinationale 100% familiale espagnole. Forte de 65 ans d'histoires dans le secteur du tourisme, ses origines remontent à 1877. Iberostar Hotels & Resorts est son activité principale et comprend jusqu'à 70 hôtels dans 15 pays sous le nom de marque Iberostar Beachfront Resorts. Le groupe est devenu une référence internationale en mettant en avant une forme de tourisme plus respectueuse de l'environnement, qui se centre sur le bien-être des personnes et la protection de l'environnement. Le mouvement Wave of Change reflète l'engagement de la compagnie envers l'environnement et les océans, et son effort constant pour le partager avec la population. Avec le développement durable au centre de ses activités, l'entreprise place l'économie circulaire au cœur de sa stratégie et travaille sur son propre Agenda 2030. Ses objectifs ? Être zéro déchet d'ici 2025, neutres en émissions de carbone d'ici 2030, 100 % responsable dans sa chaîne d'approvisionnement en produits de la mer d'ici 2025, et améliorer la protection et conservation des écosystèmes autour de ses hôtels, entre autres objectifs. Le Groupe compte sur une équipe internationale de plus de 30 000 personnes de 95 nationalités. Grâce à ce potentiel, l'entreprise est leader en matière de qualité et se différencie en matière d'expérience client. En effet, elle travaille sans cesse sur l'amélioration de ses produits et mise sur l'innovation numérique.



