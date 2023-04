Appli mobile TourMaG



Le 9 juin, réouverture du resort Iberostar Selection Albuferas à Majorque Entièrement rénové pour des vacances en famille « tout inclus »

À Majorque aux Baléares, en bordure de l’une des plus belles plages d’Europe, le Groupe espagnol Iberostar rouvre le 9 juin prochain deux de ses hôtels. Après plus d’une année d’importants travaux de modernisation et d’embellissement l’hôtel Iberostar Selection Albufera Park 4*, spécialement conçu pour des vacances en famille, et l’hôtel Iberostar Selection Albufera Playa 4*, adapté à tous les publics, se réunissent dans un même complexe, pied dans l’eau. Leurs hôtes auront un libre accès à l’ensemble des services et installations - dont 10 restaurants et 7 piscines -. Ils profiteront de la même formule « tout inclus » qui, en répondant aux attentes les plus exigeantes, fait le succès des resorts Iberostar aux Caraïbes. Pionnier en la matière, Iberostar promeut un tourisme responsable axé sur le respect des personnes et de leur environnement.

Lundi 24 Avril 2023

Avec ses paysages spectaculaires, ses vallées fertiles aux échappées romantiques, ses petits villages de montagne, ses côtes sauvages et ses longues plages de sable fin, l'île de Majorque cultive avec bonheur sa vocation de grande destination touristique et balnéaire. Palma sa capitale est une ville à la fois effervescente, cosmopolite et imprégnée d’histoire à travers son centre historique médiéval – parmi les plus grands d’Europe - ses remparts, ses vieux palais, ses vestiges gothiques...



À quelques pas du resort Iberostar Selection Albuferas, le parc naturel de l’Albufera abrite la plus grande biodiversité de l’île. Cette ancienne lagune séparée de la mer par une crête de dunes se distingue par la présence d’oiseaux migrateurs qui y trouvent une aire de repos entre l’Europe et l’Afrique et par la végétation qui fournit abri et nourriture à de nombreux animaux. D’une superficie de près de 2 000 hectares, il est un petit paradis pour les amateurs d’observation des oiseaux et de la nature. (Pistes cyclables et pédestres).



Le saviez-vous ? Le complexe Iberotel Selection Albuferas se situe en bordure de la plage de Muro l’une des plus grandes - elle s’étend sur près de 5 kilomètres - et des plus belles de l’île. Elle fut nommée en 2022 meilleure plage d’Espagne et troisième d’Europe selon les utilisateurs de Tripadvisor.

Services personnalisés adaptés à tous les publics Magnifiquement situés entre mer Méditerranée et parc naturel, au cœur de magnifiques jardins paysagers, l’Iberostar Albuferas Playa (348 chambres) et l’Iberostar Albuferas Park (260 chambres) conviennent à tous les publics, à toutes les générations. En solo, en couple, en famille ou entre amis, les hôtes y passeront de merveilleuses vacances, à leur rythme, selon leurs désirs et leur humeur. En toute liberté, ils pourront vivre sous le signe du partage et de la convivialité, s’amuser ou se relaxer. Dans ce resort où le sport se décline sur toutes les gammes, les sportifs confirmés ou pas, n’auront que l’embarras du choix.



Rénové de fond en comble, le complexe Iberostar Selection Albuferas de Majorque offre des services personnalisés et exclusifs adaptés à tous.



Visite guidée :

Les chambres : Entièrement remises à neuf, spacieuses et lumineuses elles offrent un confort moderne au design contemporain et original. La décoration s’inspire des textures et des couleurs de la faune du parc de l’Albufera voisin et de la mer Méditerranée. Chacune des chambres - pour certaines communicantes - et suites dispose d’un balcon ou d’une terrasse avec une vue totale ou partielle sur la mer ou sur le jardin. Les hôtes qui recherchent une expérience plus exclusive peuvent choisir une sélection de chambres premium « swim-up », avec un accès direct à la piscine depuis leur chambre.



Les installations : Disponibles pour les clients des deux hôtels, 7 piscines sont disséminées à travers le complexe : une grande en bord de mer, une extérieure chauffée, une intérieure avec spa. S’ajoutent une piscine de nage et, c’est nouveau, une piscine dans la zone exclusive et réservée Star prestige. Aménagée sur le toit, dotée de chaises longues et de parasols, elle offre une vue spectaculaire à 180 ° sur les eaux scintillantes de la Méditerranée. (Fantastique pour prendre un verre au coucher du soleil !). À cela s’ajoutent les piscines « swim-up ».



La restauration : Le nouveau complexe offrira 10 restaurants et bars eux aussi entièrement rénovés. L’offre gastronomique faite « maison » est créée sous la direction de chefs expérimentés. Elle s’aligne sur le concept alimentaire « Honest Food » d’Iberostar qui prône l’utilisation prioritaire d’ingrédients et de produits frais et locaux provenant de sources responsables.



Au-delà des 2 restaurants avec buffet Mistral et Terral, du Tamarindos avec grillades sur la plage, du Star Café ouvert 24/24, du Bar Olida et du salon de crèmes glacées IceDream qui fera le bonheur des grands et des petits le resort offre quelques nouveautés.

Citons, entre autres et toujours dans le cadre de l’offre « tout inclus », 3 restaurants à la carte : Le Kiknos en bord de mer qui cuisine de savoureux plats aux saveurs et aux arômes grecs. Le Martinete « l’adresse » espagnole avec sa sélection d’authentiques tapas et ses plats nationaux les plus populaires. Sur fond musical le Nopal s’aborde comme une véritable Taquéria mexicaine.



Expériences locales : Découvertes, balades, activités sportives, cours de cuisine... Le complexe Albuferas offre un grand choix d’activités à ses hôtes. En voici quelques exemples :

Vélos électriques idéaux pour explorer les environs. Sports nautiques durables (paddle surf et kayak). Cours de paddle yoga. Visites guidées pour découvrir ce que la nature a de plus authentique en explorant, par exemple, le remarquable parc naturel voisin, véritable sanctuaire d’oiseaux. Réservation et équipement de courts de tennis et de paddle.



Et aussi, pour réjouir les papilles : cours de guacamole et de margarita au restaurant Nopal. Cours de houmous et de tzaziki au restaurant Kiknos. Dégustation de tapas et fabrication de Sangría au Martinete.

Dédiée aux enfants « Star Camp » la marque déposée Iberostar Dans le cadre de cette transformation, l’Iberostar Selection Albufera Park a rénové et agrandi sa piscine avec Aquafun et son aire de jeux, et d’activités pour enfants.



Le « Star Camp » (marque déposée), l’offre de divertissements pour enfants, a été réinventée. Le concept qui combine plaisirs, jeux et activités sur mesure pour trois groupes d’âges différents permet de faire passer des vacances de rêve avec les enfants.



La nourriture et les boissons sont également conçues pour les plus petits avec des aliments sains et savoureux disponibles dans les buffets ou restaurants à thème.



Situé au bord d’une plage qui descend en pente douce dans une mer tranquille et peu profonde fait du complexe Iberostar Selection Albuferas une destination idéale pour des vacances en famille avec des enfants.

La durabilité au cœur des préoccupations Les vacances chez Iberostar sont chaque année de plus en plus durable. En 2022, les émissions de CO2 ont été réduites de 10 %. Le recours à la technologie a permis de limiter le gaspillage alimentaire en économisant l’équivalent de plus d’un demi-million d’assiettes. Le groupe hôtelier n’utilise plus de plastique à usage unique depuis 2020. Ses installations en bord de mer protègent les coraux et les mangroves et applique des mesures adaptées.



Ce groupe hôtelier espagnol œuvre en effet pour que ses clients, où qu’ils soient à travers le monde, sachent que leur visite aura un impact positif sur la mer, les communautés locales et l’environnement. Mouvement pionnier Iberostar Wave of Change œuvre pour un Tourisme Responsable qui se concentre sur les collaborateurs, moteur de l’entreprise, et sur le monde marin. Il réunit tourisme et science pour continuer à offrir la meilleure expérience client en minimisant l’empreinte carbone et en respectant la santé des écosystèmes.



Ainsi, le complexe Iberostar Selection Albuferas est exempt de plastiques à usage unique. Des bouteilles en verre sont dans chaque pièce et des distributeurs d’eau installés à chaque étage et dans de nombreux espaces publics. Des matériaux recyclés et respectueux de l’environnement ont été utilisés dans la rénovation et les décorations. Les déchets générés sont réutilisés, donnés ou recyclés.

À propos d’Iberostar :



Le Groupe Iberostar est une entreprise multinationale espagnole 100% familiale dédiée au secteur touristique depuis 1956 et dont les origines entrepreneuriales remontent à 1877. Le siège du groupe se situe à Palma de Majorque en Espagne.



Iberostar Hotels & Resorts, chaîne hôtelière leader, promeut un modèle de tourisme responsable axé sur le respect des personnes et de l’environnement. Elle dispose de plus de 100 hôtels de 4 et 5 étoiles répartis dans 16 pays à travers les principales destinations touristiques d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Elle emploie plus de 32 000 salariés et accueille 8 millions de clients par an.



Le portefeuille d’hôtels Iberostar met à la disposition de ses clients des hôtels de plage, des hôtels urbains ainsi que les hôtels de la catégorie Grand qui représentent l’expression ultime du luxe et de l’excellence.

Contacter un expert Iberostar Téléphone : 0805 54 33 24 - Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

Email : iberostarpro@iberostar.com



Site pro : www.iberostarpro.com/fr

Site web : www.iberostar.com/fr



0805 54 33 24 - Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

