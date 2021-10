Il est temps de repartir à la conquête de l’ouest avec Resaneo

C’est tellement insensé de se dire que nous ne pouvions plus nous rendre aux États-Unis depuis mars 2020 que l’on a du mal à y croire et pourtant, cette fois semble enfin la bonne.



Bien sûr, ce qui est écrit aujourd’hui ne sera peut-être plus vrai demain, mais l’annonce redonne de l’espoir et il ne faut pas s’en priver.

A ce jour, les USA s’alignent sur les contraintes mises en place au Canada. Les voyageurs devront bénéficier d’un schéma vaccinal complet de plus de 14 jours, faire un test PCR de moins de 72 heures du départ (Heureusement, ils seront toujours gratuits pour les personnes vaccinées). Il faudra toujours bien sûr avoir formulé et obtenu son autorisation de voyage (ESTA). Mais nous attendions cette nouvelle depuis si longtemps que ces contraintes n’ont pas réfréné l’enthousiasme et le nombre de recherches de vols transatlantiques a littéralement explosé chez Resaneo.



N’oubliez pas que vous pouvez également réserver les vols intérieurs sur Resaneo.