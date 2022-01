Jean-Pierre Farandou (SNCF) : "Pas de retour à la normale des voyageurs d'affaires avant la fin 2023"

Jean-Pierre Farandou insiste encore et toujours sur l'empreinte carbone que les entreprises devront de plus en plus intégrer dans leur politique voyage : " Le choix du train, c'est concilier mobilité et protection de la planète.



Un billet TGV, c'est 50 fois moins de pollution qu'un déplacement en voiture et 80 fois moins qu'un voyage en avion. Si elle fait attention à son bilan énergétique, l'entreprise sera amenée à conseiller ses voyageurs à prendre le train. Nous pouvons d'ailleurs calculer son bilan carbone et 'économie réalisée par rapport à d'autres transporteurs".



Pour l'instant, Omicron empoisonne toujours la vie du transporteur : "Entre l'absentéisme des salariés qui s'est accru de quelques points et la baisse du trafic qui est de l'ordre de 30%, on doit s'adapter et on fait front. L' offre TGV a été réduite de 10% et c'est 20% pour les Intercités, à l'exception des trains de nuit conservés".



Frustrant. Avant l'arrivée du nouveau variant, et un premier semestre difficile marqué par des confinements au printemps et couvre-feux, la SNCF, comme toute entreprises de tourisme, se félicitait d'un rebond au second semestre, "la clientèle loisirs était revenue très fort, au niveau de 2019. C'était 65% pour la clientèle "affaires ".



Omicron a donc fait l'effet d'une douche glacée et la SNCF affichera encore une perte en 2021, " mais moins importante que l'année dernière ".