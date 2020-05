Jean-Pierre Mas (EdV) : "Les compagnies devront rembourser, nous les y contraindrons !"

1) Après trois mois de travail acharné et au lendemain du Comité Interministériel du tourisme, êtes-vous satisfait globalement des mesures annoncées par Edouard Philippe ?



2) Quelle est parmi ces mesures celle qui vous semble la plus remarquable ? Et au contraire, y-a-t’il des choses importantes qui n’ont pas été exaucées ?



3) L’ouverture des frontières et l’annonce des réservations vacances à partir de juillet/août, pose plusieurs problèmes :

a - l’ouverture des agences

b) la question des tests

c - la question de la quarantaine et de sa réciprocité

d - la question de l’aéroport, du transport et de la santé des compagnies aériennes ?



4) Parmi les mesures fortes, tout le monde a retenu la garantie de remboursement. C’est un puissant déclencheur mais ça peut-être aussi piégeux, un peu comme l’A Valoir ? Vous pouvez nous en dire plus ?



5) Parlons de l’ouverture des frontières et de ce qui constitue encore aujourd’hui l’essentiel du business model des AGV : on ne voit rien venir pour cet été malgré les discours volontaristes de la Commission européenne et les annonces des pays qui rongent leur frein ?



6) Transport aérien. Où en êtes-vous de vos démélés avec IATA, et de vos revendications concernant le remboursement ? On a l’impression que même l'Europe a botté en touche le sujet ?



7) Malgré les aides et les mesures diverses, le secteur va mal. Que ce soit la production ou la distribution. C’est vous même qui parliez du tas de sable et du moment où il va falloir arrêter de le repousser. Avez-vous des craintes sur ce sujet et peut-on espérer un coup de pouce supplémentaire des Pouvoirs publics ?



8) A coté des professionnels du tourisme, il y a tout un secteur marchand en périphérie qui dépend à 100% de l’activité touristique : agences de représentation, prestataires techniques, RP, médias spécialisés, etc. A priori ces catégories ne sont pas prises en compte, stricto censu, pour bénéficier des mesures de soutien annoncées.

Avez-vous l’intention de faire quelque chose en ce sens ?



9) Le SETO et quelques TO se sont émus du fait que les agences gardent les acomptes clients. Les agences ont fait savoir qu’elles voulaient des garanties… Mais le client, c’est qui qui le garantit d’une possible défaillance de l’agence ?



10) La situation financière de l’APST n’est pas au beau fixe : la faillite de Thomas Cook et les menaces qui planent sur TUI France n’augurent rien de bon… Pensez-vous que le gouvernement va prendre cette affaire à bras le corps et mettre en place une vraie garantie pour les clients ?



11) La vente de la France est-elle possible en agence de voyages ? Avez-vous une réflexion et un plan précis avec les institutionnels pour réintermédier la vente du produit France dans les agences ?