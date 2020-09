Ordonnance, PGE, reports de charges… Le Gouvernement a dégoupillé la grenade !

Ce retard des bookings a un effet désastreux sur l’activité de la Distribution. Les ventes en agences de voyages, qui ont rouvert partiellement leurs portes, sont quasiment nulles…



L’absence de reprise a un autre effet : faute de stock, elles ne peuvent solder ni “dégonfler” les A-valoirs correspondant aux acomptes encaissés.



Plusieurs chiffres circulent sur le montant des acomptes clients encaissés par les professionnels. Le plus plausible est celui qui frôle voire dépasserait... le milliard d’euros !



Même si les associations de consommateurs poussent des cris d’orfraie à l’évocation de ce montant, il faut savoir qu’une partie significative a d’ores et déjà été décaissée par les agences qui pour régler des billets d’avion, qui pour verser des acomptes aux hôteliers et réceptifs à destination.



Mais le temps passe, la situation financière des entreprises (particulièrement le tourisme) se dégrade et, peu à peu, l’effet conjugué du “tas de sable” cher au président des EdV, qu’on repousse (le tas), ressemble de plus en plus à une grenade dégoupillée pour la profession.



L’enjeu est crucial pour l’économie française, dont le tourisme globalement représente 8% du PIB et 2 millions d’emplois. Habituellement, les pouvoirs publics ont tendance à privilégier l’importation de touristes, celle qui fait rentrer des devises dans les caisses de l’Etat.



Cette fois-ci, face à la fermeture des destinations et aux problèmes sanitaires récurrents, pas de cocorico. La fréquentation de la France est aux abonnés absents. Hormis quelques pays frontaliers, les grandes clientèles (Américains, Asiatiques…), on est loin des centaines de millions d’étrangers circulant et séjournant chaque été en France.