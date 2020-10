L’Europe, ce « machin », sert-elle vraiment à quelque chose ?

Les couacs de cet été à la frontière espagnole montrent que, même entre pays frontaliers, le courant ne passe pas, et ce quels que soient les enjeux économiques.



Mais nous devrons aussi balayer devant notre porte.



La cacophonie corse du début du confinement et les tracasseries administratives des DOM-TOM ont prouvé, une fois de plus qu’Ubu Roi est bel et bien une oeuvre de chez nous.



Je me demande de quoi va bien pouvoir accoucher ce Sommet européen du tourisme qui se tenait ce lundi 12 octobre à Bruxelles.



Des décisions qui ne s'imposent qu’à ceux qui voudront bien les appliquer ? A quoi bon ?



Des voeux pieux qui se ramassent à la pelle (c’est de saison) et qui iront se fracasser sur les frontières cadenassées de ceux qui se disent “Cause toujours…”



Voilà l’Europe d’aujourd’hui, égoïste, veule et faible. Un ectoplasme qui ressemble de plus en plus à la défunte SDN (Société des nation), sans aucun pouvoir de décision, d’organisation ni de coordination, dans un monde où le chacun pour soit et Dieu reconnaîtra les siens, semble être devenu la règle.



Pathétique Europe !