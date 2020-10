Industrie touristique : silence, on coule !

L’Etat français a-t-il pris la mesure de la situation ? Incontestablement.



Les mesures conservatoires (Ordonnance, PGE, chômage partiel, exonération de charges…) ont fait le job pendant le premier semestre.



Mais ce soutien qui pariait sur une reprise à l’été voire à l’automne, est désormais dépassé.



Et le prolongement de certaines aides comme le chômage partiel à 100% jusqu’à la fin de l’année, n’y changeront rien.



La problématique est devenue structurelle, profonde : le marché est menacé de disparition pure et simple. A l’import comme à l’export.



Et là ça devient très sérieux, parce que l’ensemble représente, pour mémoire, environ 8% du PIB et près de 2 millions d’emplois.

Alors, on en sort comment ?



D’abord en repensant les fondamentaux de cette industrie. Faute d’un horizon raisonnable pour la mise au point d’un vaccin, il faut changer notre fusil d’épaule. Plus question de tenir, il faut courir désormais.



Autant que possible vers de nouvelles directions. Revoir les axes, envisager de nouvelles stratégies de développement, imaginer de nouveaux produits en adéquation avec l’existant.



Nous avons la chance d’avoir le plus beau pays au monde. La richesse et la diversité de nos terroirs sont infinies. Elles représentent un potentiel touristique extraordinaire. Un potentiel souvent en jachère et qui ne demande qu’à s’épanouir. Mais cela demandera du temps, de l’argent et des changements culturels de taille.