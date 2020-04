Sans relance, le dé-confinement nous verra fort déconfits...

Chaque jour ce sontL’addition va être très salée : 2 millions d’emplois sont menacés et 8% du PIB pourrait manquer à l’appel en fin d’année, même lorsque le reste de l’économie aura repris sa vitesse de “croisière”. On ne parle pas de la même, bien sûr...Ce scénario catastrophe s’écrit en ce moment même sous nos yeux ébahis. Verra-t-il le jour ouL’économie du tourisme (et l’économie tout court), est à l’arrêt : pas de transport aérien, crise sanitaire, frontières fermées, pandémie avec un virus qui se balade de pays en pays comme le sparadrap du Capitaine Haddock, au dessus de l’Atlantique…Mieux : les À-valoir clients détenus aujourd’hui par les agences de voyages et les voyagistes, devront être remboursés dans un délai de 18 mois. Mais comment dégonfler cette dette alors que le Gouvernement ne manque pas (à juste titre) une occasion d’inciter les Français à rester chez eux ?Certes, la France est un magnifique pays et son potentiel est juste énorme. Nous militons pour avec #PartezEnFrance , mais pourra-t-on partir finalement en vacances cet été et où exactement ?Car force est de constater que, dans notre propre pays, c’est aussi la bouteille à l’encre. Quelles régions seront dé-confinées en priorité ? Les plages seront-elles accessibles et à quelles conditions ?Quels établissements vont ouvrir et quand ? Quels impératifs sanitaires pour pouvoir accueillir le public ?