#PartezEnFrance : une “verticale” qui ne manque pas d’aplomb pour vendre la France partenariat Les Entreprises du Voyage (EdV), CEDIV et Prêt à Partir (à suivre...)

“#PartezEnFrance” est à la fois une nouvelle “verticale” et un plan communication marketing stratégique pour mieux vendre la France. Lancé par TourMaG.com, en partenariat avec Entreprises du Voyage (EdV), le CEDIV et Prêt à Partir, les deux premiers Réseaux à rejoindre et relayer l’initiative, l’objectif est de mettre en place une spirale vertueuse permettant à la Production et à la Distribution de mieux connaître les acteurs et donc de mieux vendre les produits made in France.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 8 Avril 2020

Elisabeth Born, ministre des Transports, l’annonçait ce mercredi matin, enfonçant le clou de la veille planté par J.B. Djebbari : “Pour les vacances d’été, ne prenez pas l’avion, restez en France”.



Un message fort qui douche les espoirs de l’industrie touristique outgoing, en plein désarroi.



La saison d’été semble très compromise pour les tour opérateurs français et les agences de voyages qui envoient leur clientèle à l’autre bout du monde.



Alors que faire ? Déclarer forfait et tenir jusqu’à l’éventuelle relance du secteur ou prendre le taureau par les cornes et relever le challenge du made in France ?



Voilà un défi qui ne manque pas de panache : se réapproprier le produit France, autrefois (mais oui !) vendu en agence de voyages mais qui a quasiment déserté les rayons de la Distribution.



Pourtant, certains en font leurs choux gras. Même si on ne le crie pas sous les toits, notre beau pays est plutôt bien vendu par certains voyagistes. La destination France en 2018/19 a représenté 20 % du nombre global de clients du Seto (tout compris), soit 1,2 million de pax, et 9 % du volume d’affaires (470 millions d’euros).



En ce qui concerne les forfaits, il pèse plus de 650 000 clients, et représente près de 350 millions d’euros de chiffre d'affaires pour les tour-opérateurs. Y a pire, non ?

Il va falloir réinventer les fondements du tourisme français Nous sommes peut-être à la veille d’une révolution à marche forcée : devoir réinventer les fondements du tourisme français, l’un des plus riches au monde en termes de produit et de diversité.



C’est dans cette logique que s’inscrit #PartezEnFrance qui vise à donner aux professionnels du tourisme les outils et le soutien logistique pour y parvenir.



Chaque jour dans votre portail préféré et sur la nouvelle verticale #PartezEnFrance, nous défricherons, pour vous, les Acteurs, les initiatives, les produits, les opportunités, les formations et les brochures qui vous permettront de mieux connaître (et vendre) la France et sa richesse.



Celle-là même que découvrent chaque année des centaines de milliers de touristes venus du monde entier. Le potentiel hexagonal est incommensurable mais il faudra trouver (inventer ?) les business models qui permettront à chacun de tirer son épingle du jeu.



Nous ne prétendons pas résoudre les problèmes actuels mais, plus modestement, apporter des éléments de réponse et commencer l'esquisse de ce qui pourrait être, demain, le nouveau PTF (paysage touristique français).



Voilà à quoi la Rédaction de TourMaG.com, va s’atteler dans les prochaines semaines et les prochains mois.



Alors rejoignez, partagez et #PartezenFrance avec nous !

Jean-PIerre Mas : "La France est déjà la première destination proposée par les professionnels..." Envie d’air pur, besoin d’espace et de liberté… quoi de plus normal après des semaines de restrictions ?



La France est déjà la première destination proposée par les professionnels du tourisme. Les français vont probablement choisir prioritairement la France cet été.



Mais la France est vaste et diverse : la métropole certes, mais aussi la Corse, la Réunion, les Antilles, la Guyane, la Polynésie… De quoi rêver

un peu du fond de notre confinement en attendant la sécurité sanitaire qui nous permettra de transformer nos rêves en vacances.



L'idée nous a plu. Voilà pourquoi nous avons soutenu et adhéré à l'initiative #PartezEnFrance de TourMaG.com.

Adriana Minchella : "La France doit être le meilleur remède à la dépression post Covid 19" Visiter la France c’est voyager dans le plus beau pays du monde ! Par les temps qui courent, c’est peut-être l’une des meilleures raisons pour faire découvrir une destination que le monde entier nous envie !



Nul ne connait la durée et les étapes du déconfinement. Nul ne sait si les frontières ne resteront pas fermées aux français et aux étrangers plusieurs semaines après un retour à la normale pour protéger les français de la reprise de l'épidémie.



Nul n'apprécie à ce jour et à sa juste valeur la situation économique du pays à partir du mois de mai et personne ne peut aujourd'hui se prononcer sur l'état psychologique de nos concitoyens et leur désir de partir en vacances à l'étranger l'été prochain.



Le seul début de certitude que nous avons est que nos concitoyens éviteront l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Chine... pays très sévèrement touchés par le Covid 19.



Tout porte à croire que les français resteront cet été en France et les professionnels, les pouvoirs publics, les régions et les associations doivent préparer cette période pour que cela se passe du mieux possible.



Le CEDIV répond favorablement et soutient l’initiative de TourMaG.com «#PARTEZ EN FRANCE»



Dans cette période si difficile pour ses adhérents et pour tous les français, l’idée de pouvoir vendre plus et mieux la France aux français nous plaît et va nous mobiliser dans les prochaines semaines.



A l’intérieur de notre groupement de nombreux adhérents, dans toutes les régions et territoires d’outre-mer ont déjà une activité de producteurs ou de réceptifs avec une expérience et une expertise reconnues.



Nos agences qui attendent et espèrent avec confiance la reprise d'activités ont besoin de solutions alternatives et de produits de substitution pour inciter leurs clients à partir en vacances à la découverte de leur pays.



Si les départements d’Outre Mer sont ouverts à la libre circulation de nos concitoyens, nous pourrons y ajouter des forfaits avec le d’aérien et renouer ainsi les partenariats avec nos compagnies françaises qui desservent ces destinations.



Nos partenaires tour opérateurs spécialistes de la France peuvent compter sur notre mobilisation à travers nos outils de réservation comme Orchestra si eux-mêmes ont leurs stocks accessibles sur la plateforme.



L’espoir est le meilleur ami de l’homme… Haut les coeurs, la France doit être le meilleur remède à la dépression post Covid 19.

François Piot : "La France sera cet été une destination sûre..." "Dans cette période sans visibilité, tout est bon pour faire partir nos clients dès que possible en voyage. La France sera cet été une destination sûre, avec une solution pour tous les budgets, et les coûts de rapatriement seront modiques.



Nous vivons un moment très particulier : nous détenons les acomptes de nos clients, qui ont envie de partir, mais nous ne sommes pas certains de pouvoir les faire partir.



J'entends tous les scénarios possibles : du patron de TO pour qui l'été est déjà terminé, à la compagnie qui m'annoncer vouloir voler début mai.



Il est essentiel que nous gardions ce lien fort avec nos clients, et quel meilleur moyen que de leur permettre de dépenser, le plus vite possible, leur avoir chez nous ?



En priorité, naturellement, chez le TO du voyage initial, mais pourquoi pas en France ? Qu'une canicule succède au coronavirus, et les superbes plages de St Omer seront noires de monde !



Thalasso pour tout le monde pour oublier le confinement ! Je sais que cela ne sera pas simple, mais si cela marche pour 10% de nos clients, ce sera toujours ça de pris (et de clients contents). Au moins, nous aurons essayé ! »

CONTACT #PartezEnFrance Institutionnels, Collectivités locales et territoriales, Syndicats, Producteurs, Distributeurs, Transporteurs, Réceptifs, Prestataires, vous êtes les bienvenus dans l'initiative #PartezEnFrance by TourMaG.com. Nous avons besoin de tous et de toutes les compétences pour retisser et reconnecter le tourisme aux territoires.

Pour en savoir plus



Pour nous rejoindre contactez :



Fabien Da Luz

Directeur général TourMaG

fabien@tourmag.com

+33 4 91 58 61 97

+33 6 43 65 15 92 Pour en savoir plus #PartezEnFrance by TourMaG.com Directeur général TourMaG

