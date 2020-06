Itinérance en Bretagne : Visit Ouest lance MaRandoFacile, un nouveau service pour les randonneurs

" L'an dernier, le Comité régional du tourisme (CRT) de Bretagne a sorti une étude sur l'itinérance à vélo qui a démontré le manque de certains services sur les sentiers de grande randonnée (GR), notamment le GR 104 , explique Loïc Mathieu, co-dirigeant de Visit Ouest.



Le plus criant était l'absence de transport de bagages. Hors aujourd'hui, moins de 10% des randonneurs en itinérance passent par une agence de voyages, ce qui signifie que 90% doivent trouver une solution par eux-mêmes et peu d'agences réceptives sont spécialisées sur l'ensemble des GR de notre territoire, à savoir la Normandie, la Bretagne, la Vendée, les Pays de la Loire et les îles anglo-normandes.



Avec MaRandoFacile, nous proposons donc le transport de bagages, de personnes, la location de vélos, la mise à disposition d’un guide de randonnée pour les groupes, et prochainement, nous serons partenaires d'une librairie à Rennes pour que les clients puissent acheter leurs topo-guides, cartes, etc. ".



A terme, cette nouvelle plateforme proposera une quinzaine de services liés à la randonnée. " C'est une façon de dépackager l'offre pour des clients qui ne souhaitent pas passer par une agence de voyages, mais qui veulent quand même faire de la rando itinérante et qui ont du mal à accéder aux services ", précise Loïc Mathieu.