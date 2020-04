PartezEnFrance : Douce France, ô pays de mes vacances (air connu)...

Bref, qu’est-ce qu’il restera aux distributeurs ?



Les yeux pour pleurer, çà c’est sûr. Mais il y a un espoir. Ténu mais un espoir quand même.Changer, (pour ceux qui le peuvent et/ou le veulent) de paradigme et s’approprier la vente de la France.



Un marché autrefois aux mains des agences de voyages mais que les changements économiques, sociologiques et technologiques, ont basculé vers les institutionnels : Offices du tourisme, CDT, etc.



Alors, posons-nous quelques questions :



- Et si on se réappropriait le marché français ? Aussi bien à l’import que de manière intra régionale ?



- Et si chaque agence de voyages devenait émettrice et réceptive des clients des autres réseaux ?



- Et si on parvenait à “dégonfler” une partie des reports et des fonds bloqués en incitant les voyageurs à mieux découvrir l’Hexagone ?



Il est évident que tout cela ne suffira pas à compenser les terribles pertes essuyées actuellement. Mais si seulement ça permettait de les atténuer, en attendant des jours meilleurs ?



Quand on parle de vendre la France, on a souvent tendance à ramener l’Hexagone à sa dimension métropolitaine. Pourtant, notre pays est une extraordinaire destination touristique avec ses Iles, ses Dom-Tom, ses “pays”, ses montagnes, ses lacs, ses sites extraordinaires, son tissu muséal inégalable, ses parcs de loisirs internationalement connus.