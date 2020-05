#PartezEnFrance : "Notre objectif est vraiment de décloisonner les deux mondes..." l’interview de Fabien da Luz, directeur général associé

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Depuis le lancement de la “verticale” #PartezEnFrance, à l’initiative de TourMaG.com pour inciter les Français à réserver leurs vacances en France, le hashtag a fait son bonhomme de chemin. Le point avec Fabien da Luz, directeur général associé, qui décline avec succès le concept auprès des Collectivités locales et territoriales. Objectif : faire revenir la France dans les rayonnages des agences.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 26 Mai 2020

TourMaG.com - #PartezEnFrance c’est quoi exactement ?



Fabien da Luz :”C’est une nouvelle "verticale" lancée il y a quelques semaines par TourMaG.com afin de tenir compte de la nouvelle donne touristique liée à la pandémie de coronavirus.

Et le hashtag



Cette verticale vient s'ajouter à celles que lancées récemment... Voyages Responsables, CruiseMaG et AirMaG.



Cela apporte une couverture rédactionnelle quasi exhaustive de l’ensemble des métiers du tourisme et permet d’avoir un vrai média central du secteur. Les audiences nous donnent raison dans la poursuite de cette stratégie : en mars nous avons eu 4 000 000 de pages consulté sur le site TourMaG.com et ces "verticales". »



TourMaG.com - Quelle est cette nouvelle donne et pourquoi y associer les agences de voyages ?



Fabien da Luz :”Compte tenu des contraintes sanitaires, les distributeurs auront cette année un éventail réduit de produits à proposer aux Français qui veulent partir en vacances. Or, notre pays que ce soit en métropole ou dans les DOM-TOM, offre une incroyable richesse.



Aujourd’hui, dans un contexte de déplacements de plus en plus compliqués à l’étranger notre objectif est de faire en sorte de faciliter le repositionnement des agences de voyages sur ce marché."



TourMaG.com - Comment cela fonctionne-t-il exactement ?



Fabien da Luz :”Nous avons mis en place un dispositif rédactionnel exceptionnel pour fédérer les acteurs du tourisme (CRT, CDT, Offices du tourisme, prestataires, réceptifs), faire se rencontrer l’offre et la demande et ainsi amorcer le dialogue avec les agences de voyages dont nous sommes les interlocuteurs naturels.



L’autre déclinaison du concept estréceptifs présentant des offres compatibles avec la revente en agence de voyages.



TourMaG.com - Quels sont les résultats concrets de #PartezEnFrance ?



Fabien da Luz :”Nous avons d’ores et déjà convaincu les Comités régionaux de tourisme, de mettre en avant leurs offres produits par le biais et la mise en avant d’une sélection de réceptifs.



Le syndicat Entreprises du Voyage (EdV) s’est associé à cette initiative de même que les réseaux du Prêt à Partir et ce dès le lancement. e sais d'ailleurs qu'ils ont énormément avancé sur le sujet...



Je suis certain que nous allons en convaincre encore davantage. Nous sentons que les lignes bougent, sans parler de certains TO comme Asia, qui ont lancé une production France." ”C’est une nouvelle "verticale" lancée il y a quelques semaines par TourMaG.com afin de tenir compte de la nouvelle donne touristique liée à la pandémie de coronavirus.Et le hashtag #PartezEnFrance dont nous avons déposé la marque, cartonne sur les réseaux sociaux !Cette verticale vient s'ajouter à celles que lancées récemment...Cela apporte une couverture rédactionnelle quasi exhaustive de l’ensemble des métiers du tourisme et permet d’avoir un vrai média central du secteur. Les audiences nous donnent raison dans la poursuite de cette stratégie :TourMaG.com et ces "verticales". »”Compte tenu des contraintes sanitaires, les distributeurs auront cette année un éventail réduit de produits à proposer aux Français qui veulent partir en vacances. Or, notre pays que ce soit en métropole ou dans les DOM-TOM, offre une incroyable richesse.Aujourd’hui, dans un contexte de déplacements de plus en plus compliqués à l’étranger notre objectif est de faire en sorte de faciliter le repositionnement des agences de voyages sur ce marché.":”Nous avons mis en place un dispositif rédactionnel exceptionnel pour fédérer les acteurs du tourisme (CRT, CDT, Offices du tourisme, prestataires, réceptifs), faire se rencontrer l’offre et la demande et ainsiL’autre déclinaison du concept est l’Annuaire #PartezEnFrance que nous avons démarré il y a quelques jours et où seront recensés les”Nous avons d’ores et déjà convaincu les Comités régionaux de tourisme, de mettre en avant leurs offres produits par le biais et la mise en avant d’une sélection de réceptifs.s’est associé à cette initiative de même que les réseaux du Cediv et deet ce dès le lancement. e sais d'ailleurs qu'ils ont énormément avancé sur le sujet...Je suis certain que nous allons en convaincre encore davantage. Nous sentons que les lignes bougent, sans parler de certains TO comme Asia, qui ont lancé une production France."

Autres articles #PartezEnFrance : Douce France, ô pays de mes vacances (air connu)...

#PartezEnFrance : une "verticale" qui ne manque pas d’aplomb pour vendre la France TourMaG.com - Quand le dispositif sera-t-il opérationnel ?



Fabien da Luz :”Nous attendions le feu vert des CRT mais aussi l’évolution des pouvoirs publics concernant le déconfinement et ses modalités. Vous allez découvrir l'ensemble des partenaires progressivement, à partir de la semaine prochaine.



Ils mettront aussi en avant leurs réceptifs partenaires, des établissements et des offres produits bradées que les agences de voyages pourront revendre.



Je dois dire que je suis très impressionné par le dynamisme, la réactivité et le sérieux des régions et départements qui connaissent parfaitement leurs territoires et leurs acteurs touristiques.



Développer une relation à long terme avec la distribution fait vraiment partie de leurs priorités et ils se consacrent entièrement à la tâche.



Je profite d’ailleurs de cette tribune pour les remercier de nous faire confiance et aussi du soutien qu'ils apportent aux médias comme TourMaG.com. Notre objectif c’est vraiment de décloisonner les deux mondes...

"

TourMaG.com - Avez-vous informé le ministère du Tourisme de votre initiative ?



Fabien da Luz :”Oui, bien sûr, nous avons inscrit #PartezEnFrance dans une logique de partenariat et aussitôt informé et adressé un dossier au Secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne.



Il en a accusé réception et nous a encouragés dans notre démarche. Nous espérons dans le cadre de la relance du tourisme une aide plus concrète et aussi que les médias comme TourMaG ne seront pas oubliés. Nous verrons bien…"



En tout cas, il est très à l'écoute et cela fait du bien d'être soutenu en ce moment"



TourMaG.com - Croyez-vous à la vente de la France dans les agences de voyages ?



Fabien da Luz :”Compte tenu des événements, et du soutien que nous avons reçu j’y crois plus que jamais. Il faut savoir que les Français privilégient (à raison) l’Hexagone pour leurs vacances de cet été. Dans les années à venir, nous irons vers une responsabilisation accrue des voyagistes et des voyageurs en matière d’environnement.



Ceci devrait plaider pour des vacances moins lointaines et plus durables et donner à notre pays un rôle encore plus prépondérant dans le cadre de nos vacances et loisirs.



Nous avons d'ailleurs été précurseur dans ce domaine depuis plusieurs années, avec les Palmes du Tourisme Durable en partenariat avec ATD. Pour la petite anecdote, nous avons tenu la



On ne se doutait pas encore à ce moment que nous allions traverser de pareilles épreuves. C'était le temps où tout le monde se faisait encore la bise....



Toutes mes pensées vont au personnel médical, en première ligne, mais aussi aux entrepreneurs du tourisme et à leurs équipes, qui traversent toujours cette terrible épreuve."



TourMaG.com a été à leur côté et continue de faire le maximum pour leur apporter de nouvelles perspectives tout en assurant la continuité de l'information.



Mais soyons positifs : cette période a permis aussi de souligner l'importance et le rôle des professionnels du tourisme, enfin sortis des faits divers des grands médias généralistes..." :”Nous attendions le feu vert des CRT mais aussi l’évolution des pouvoirs publics concernant le déconfinement et ses modalités. Vous allez découvrir l'ensemble des partenaires progressivement, à partir de la semaine prochaine.Ils mettront aussi en avant leursJe dois dire quequi connaissent parfaitement leurs territoires et leurs acteurs touristiques.Développer une relation à long terme avec la distribution fait vraiment partie de leurs priorités et ils se consacrent entièrement à la tâche.Je profite d’ailleurs de cette tribune pour les remercier de nous faire confiance et aussi du soutien qu'ils apportent aux médias comme TourMaG.com. Notre objectif c’est vraiment de décloisonner les deux mondes...”Oui, bien sûr, nous avons inscrit #PartezEnFrance dans une logique de partenariat et aussitôt informé et adressé un dossier au Secrétaire d’ÉtatIl en a accusé réception et nous a encouragés dans notre démarche. Nous espérons dans le cadre de la relance du tourisme une aide plus concrète et aussi que les médias comme TourMaG ne seront pas oubliés. Nous verrons bien…"En tout cas, il est très à l'écoute et cela fait du bien d'être soutenu en ce moment":”Compte tenu des événements, et du soutien que nous avons reçu j’y crois plus que jamais. Il faut savoir que les Français privilégient (à raison) l’Hexagone pour leurs vacances de cet été. Dans les années à venir, nous irons vers une responsabilisation accrue des voyagistes et des voyageurs en matière d’environnement.Ceci devrait plaider pour des vacances moins lointaines et plus durables et donner à notre pays un rôle encore plus prépondérant dans le cadre de nos vacances et loisirs.Nous avons d'ailleurs été précurseur dans ce domaine depuis plusieurs années, avec les Palmes du Tourisme Durable en partenariat avec ATD. Pour la petite anecdote, nous avons tenu la dernière édition au Quai d'Orsay le 26 février 2020 à la veille du confinement""On ne se doutait pas encore à ce moment que nous allions traverser de pareilles épreuves. C'était le temps où tout le monde se faisait encore la bise....Toutes mes pensées vont au personnel médical, en première ligne, mais aussi aux entrepreneurs du tourisme et à leurs équipes, qui traversent toujours cette terrible épreuve."TourMaG.com a été à leur côté et continue de faire le maximum pour leur apporter de nouvelles perspectives tout en assurant la continuité de l'information.Mais soyons positifs : cette période a permis aussi de

Lu 118 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Aides : les guides-conférenciers toujours dans l'attente... Morbihan : le Tropical Parc a ouvert ses portes le 23 mai 2020