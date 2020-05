Partez en France : le CEDIV lance pour ses adhérents “La France, ça vous parle ?”

TourMaG.com - Le CEDIV croit donc à la vente de la France en agence ?



Adriana Minchella : "C’est un fait et sur certains créneaux c’est même une évidence. Par exemple les croisières fluviales et la destination Corse font partie de nos «best sellers» chaque année.



Cette année nous nous adaptons à la situation et espérons trouver un espace commercial intéressant du fait de l’absence des étrangers qui fréquentent d’habitude notre pays en période estivale.



La promesse de restitution des sommes versées et de l’annulation des frais si une impossibilité survenait pour cause de coviqd-19 est également une bonne chose qui devrait faire disparaître les freins psychologiques et atténuer le climat anxiogène de nos futurs clients.



J’apprécie énormément le travail réalisé par les équipes de TF1 pour présenter depuis quelques jours la France sous ses aspects les plus séduisants souvent méconnus.



Il s’agit moins de rechercher un profit immédiat que de renouer avec nos clients, notre activité et de contribuer, de façon citoyenne, à ce nouveau départ."



TourMaG.com - Vous êtes l’un des adhérents de la première heure de la verticale #PartezEnFrance. Est-il prévu de travailler en synergie et sur quel type d’actions ?



Adriana Minchella : "Vous aurez dans quelques heures, les premières mises en place de cette démarche… Vous pourriez créer un logo «Partir en France» signé TourMaG.com que nous sommes prêts à poser dans nos vitrines à proximité de notre campagne «La France, ça vous parle ?»



Etudions rapidement un moyen d’être ensemble plus dynamiques, plus visibles, plus entraînants pour tous ceux qui souhaitent donner du sens à leurs actions au cours des prochaines semaines."