Jean-Pierre Mas (EdV): "Nous étions déjà à genoux... le gouvernement vient de nous donner le coup de grâce !"

TourMaG.com - Une fois de plus et comme lors du second confinement, la décision devrait favoriser les agences en ligne, car les clients prendront leurs billets pour se rendre à l'étranger ?



Jean-Pierre Mas : Vous savez, si un client me demande, je n'aurais pas d'état d'âme de lui vendre un billet entre Barcelone et Punta Cana.



Je ne vois pas pourquoi une agence refuserait alors de vendre un billet avec un départ depuis l'étranger, car ce serait même un refus de vente.



Attention, nous parlons là d'une position marginale, la plupart des voyageurs, ceux qui partaient hors Europe, ont annulé leurs voyages.



TourMaG.com - Peut-on parler d'annulation massive ?



Jean-Pierre Mas : Contrairement à ce que vous pouvez penser, le nombre de départs pour février est quand même conséquent, puisque nous tournons à cette période entre 25 et 30% de l'activité normale.



Avec une telle décision, nous allons passer à 5%, il ne restera que quelques voyages en Europe. Puis le climat anxiogène pour voyager en Europe, n'incitera pas à voyager, même pas en Grèce ou aux Canaries.



TourMaG.com - Quelle décision avez-vous prise chez Tourcom pour les clients qui devaient partir en février ?



Richard Vainopoulos : Nous annulons sans frais.



Par contre je me suis mis d'accord avec les instances, que ce soit les EDV et le SETO, pour réclamer au gouvernement les montants des commissions et des frais que nous allons subir.



Une action aura lieu pour faire cette demande auprès de l'Etat. Nous sommes fermés administrativement, mais sans le dire, avec la fermeture des frontières, donc il faut un engagement du gouvernement.



Il faut se souvenir, qu'en mars 2020, quand nous avons dû rapatrier tous les clients en 24h, les agences ont mis de l'argent de leur poche et nous n'avons reçu aucune aide.



Les consulats et ambassades ne nous ont pas aidé financièrement, contrairement à ce qu'ils disent. Les vols ne seront pas annulés, je pense, il n'y a pas de risque pour rentrer en France.



Après les compagnies aériennes ont considérablement réduit leurs capacités, ces derniers mois.



Selon moi, il n'y aura pas de reprise avant mars ou avril, cela dépendra aussi de la vaccination, mais il faut aussi savoir que des destinations sont à bout de souffle.



Ainsi, des pays vont rouvrir, pour relancer la machine.