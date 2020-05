Jean-Pierre Mas (EdV) en direct LIVE sur TourMaG.com

Jean-Pierre Mas, patron d’Entreprises du Voyage (EdV) reviendra demain, Vendredi 15 mai à 11h, sur les mesures annoncées par le premier ministre Edouard Philippe.



Il commentera le dispositif économique et social que le Gouvernement a réservé au tourisme et répondra aux questions des professionnels dans le LIVE animé par Céline Eymery et Jean da Luz.



Facebook ne permettant plus les rediffusions de ZOOM, vous trouverez ci-dessous les coordonnées pour pouvoir accéder à la réunion de demain.



Attention : la jauge de la “sale” est de 100 personnes maximum en simultanée. Par conséquent, nous vous recommandons d’être à l’heure le vendredi 15 à 11h



Le masque n’est pas obligatoire ;O))



Pour les retardataires, la vidéo sera enregistrée et diffusée sur TourMaG.com.



Vous pourrez poser des questions en direct au choix sur Zoom. Ce Live est réservé aux professionnels.