Jetcraft : Fabrice Roger et Massimo Burotti, directeurs des ventes à Nice

, ressortissant français qui travaillechez Jetcraft depuis 2013, déménage de Miami à Nice.Il couvrira la France, le Benelux, l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord., qui travaillait chez Bombardier, rejoint Jetcraft en qualité de directeur des ventes pour l’Italie, la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne et la Hongrie. Il sera basé au siège de la société à Londres, au Royaume-Uni. Jetcraft le leader des ventes d'avions à l'international, le marketing et les stratégies de propriété, avec plus de 20 bureaux régionaux répartis dans le monde entier.