Jura Rando La randonnée au lait cru ! Depuis 1991… 30 ans de passion rando !

Jura Rando est une agence de voyage réceptive.

Producteur de randonnée depuis 30 ans, nous préparons votre future randonnée avec passion et savoir-faire en véritable artisan !

Notre expérience et la parfaite connaissance de notre Pays nous permettent de vous faire vivre la découverte d’un territoire singulier où la nature s’impose, forte et belle ! et les hommes qui y vivent ont compris l’importance de la respecter…



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 18 Janvier 2021

Dénomination :

JURA RANDO



Date de création :

1991



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM039180003



Convivialité, respect, authenticité, adaptation, enthousiasme, humour, passion, … sont quelques-uns des mots qui reviennent régulièrement dans notre livre d’or… Une satisfaction pleine de sens pour nous et une reconnaissance qui nous donne l’élan plein de sourire pour poursuivre cette aventure…



Crée en 1991… des valeurs qui, aujourd’hui encore, restent fondamentales



● Un tourisme de Pays

Faire découvrir les montagnes du Jura, territoire dont nous sommes natifs et où nous vivons, par le biais de la randonnée itinérante. Favoriser la rencontre entre l’homme et la nature (Parc Naturel, espaces préservés et habités) mais aussi la rencontre entre l’homme et l’homme (adaptation au milieu, patrimoine bâti, activités socio-économiques)



● Choisir les bons ingrédients

Rencontrer, visiter les professionnels afin de constituer un réseau représentatif et qualitatif



● Circuit court

Comme pour l’alimentation, rapprocher le randonneur du producteur local favorisant la prise en compte des besoins particuliers et l’adaptation voire la personnalisation de nos forfaits rando





● Une agence locale de petite taille : C’est pour vous la garantie d’1 interlocuteur unique jusqu’à votre départ en rando

● Une expérience de 30 ans : De 1991 à 2021 ce sont 30 années de passion

● La connaissance du terrain : Chaque année nous vérifions la grande partie de nos itinéraires et en reconnaissons de nouveaux et ce sont ces mêmes personnes qui vous renseignent, vous conseillent dans votre choix de rando et assurent le suivi de celles-ci

● Un réseau de professionnels : hébergements, prestataires, transporteurs, …

● Adaptation : Prise en compte de vos besoins

● Service + : Prise en charge par voiture si vous arrivez en train ou repartez en train, rapatriement au point de départ pour les randonnées linéaires

● Un territoire de moyenne montagne accessible, préservé, vert, calme, serein…



En couple

En famille

Groupes d'amis/ Clubs de rando

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Aventure

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Observation animale

Œnologie

Randonnée

Randonnée avec des ânes

Sport

VAE / Vélo / VTT





Rando liberté ou accompagnée, sportive ou plus contemplative ou encore en famille… choisissez votre formule



En rando accompagnée vous intégrerez un petit groupe de 10 personnes en moyenne (12 maximum) avec 1 accompagnateur, sur des dates déjà programmées. Le départ se fait lorsqu’un minimum de 5 à 6 personnes est atteint : la date est alors confirmée.



Votre accompagnateur vit sur place et outre son diplôme professionnel possède de belles qualités humaines et le sens des responsabilités. Il aura toujours à coeur de faire de votre séjour un souvenir inoubliable.



Le groupe auquel vous allez vous joindre sera composé de personnes de tous âges et de tous horizons. C’est à coup sur une expérience humaine forte et pleine d’émotions



● Rando accompagnée – à pied

Sur 6 jours, une expérience unique faites de partages et d’émotions dans un décor à couper le souffle…

En rando liberté : vous partez avec qui vous voulez et quand vous voulez sur les dates de votre choix, avec topo-guide et cartes IGN au 1/25000.

Votre rando est soigneusement préparée avec toute la logistique nécessaire. Vous êtes attendus chaque soir dans un hébergement différent que nous avons choisi. Chaque étape est réalisée à pied, ou en VTT ou encore avec un âne pour les randos famille



En choisissant un voyage en liberté, vous faites le choix de l’autonomie, c’est-à-dire d’assurer vous-même votre sécurité et les décisions à prendre devant un imprévu au fil de la rando. Vous savez interpréter une carte au 1/25000 et nous veillons à ce que les itinéraires proposés répondent au mieux à votre sécurité : balisage, équilibrage des étapes, distances raisonnables…



● Rando liberté – En famille avec un âne

De 2 à 7 jours, des hébergements confortables et insolites, un couchage exclusif par famille et un compagnon de rando au pied sur et complice de tous…

→ En savoir plus



● Rando liberté - à pied

De 3 à 8 jours sur des itinéraires de légendes ou plus intimistes, une logistique rodée qui sait se faire oublier

L’aventure en toute sécurité…

→ En savoir plus



● Rando liberté – en VTT

De 3 à 8 jours, pour les sportifs comme pour les amateurs en VTT traditionnel ou avec assistance électrique. Des parcours en traversées sur la désormais célèbre Grande Traversée du Jura

→ En savoir plus

Horaires :

Renseignements et réservations : du 1er Janvier au 30 Septembre

Activité rando : du 15 Mai au 30 Septembre



Jours d'ouverture : Tous les jours

Langues parlées : Français



Vos contacts :

Freddy et Paul CATTANI

Gérants

contact@jura-rando.com

Tel : +33 (0)3 84 42 73 17



Adresse postale : Beauregard – cidex 6 – 39370 Les Bouchoux



