KLM opère un premier vol avec du kérosène synthétique Un mélange de 500 litres de kérosène synthétique a été utilisé

Le futur de l'aviation en matière de réduction des émissions de CO2 passera-t-il par le kérosène de synthèse ? Les transporteurs en tout cas semblent persuadés du rôle majeur que devront jouer les biocarburants et carburant de synthèse. KLM a effectué un premier vol passagers avec du kérosène de synthèse entre Amsterdam et Madrid.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 9 Février 2021

Pour la première fois au monde, un vol de passagers effectué en partie avec du kérosène synthétique "produit de manière durable" a été réalisé aux Pays-Bas ont annoncé Shell et KLM lors de la conférence internationale sur les carburants synthétiques durables pour l'aviation (Synthetic Sustainable Aviation Fuels) qui s'est tenue à La Haye.



Ce vol a relié l'aéroport d'Amsterdam Schiphol et Madrid le mois dernier. Un mélange de 500 litres de kérosène synthétique a été utilisé. Shell a produit ce kérosène dans son centre de recherche d'Amsterdam à partir de CO2, d'eau et "d'énergie renouvelable provenant du soleil et du vent du sol néerlandais" explique un communiqué de presse.



Le gouvernement néerlandais soutient les initiatives visant à stimuler la production de ce type de carburant. La construction de la première usine européenne de biokérosène à Delfzijl, aux Pays-Bas, pour laquelle SkyNRG collabore avec KLM, l'aéroport de Schiphol et SHV Energy, en est un exemple.

" Le passage des combustibles fossiles à des solutions de remplacement durables est l'un des plus grands défis de l'aviation. Le renouvellement de la flotte a contribué de manière significative à la réduction des émissions de CO2, mais c'est l'augmentation de la production et l'utilisation de carburant durable qui feront la plus grande différence pour la génération actuelle d'avions.



C'est pourquoi nous avons fait équipe avec divers partenaires il y a quelque temps, pour stimuler le développement du kérosène synthétique durable. Ce premier vol montre que c'est possible en pratique et que nous pouvons aller de l'avant " a déclaré Pieter Elbers, PDG de KLM.

