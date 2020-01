L’AFST décerne son 6e Prix Toromanof à l'agence Graines de Voyages

Chaque année, l’AFST met en place une cellule de veille constituée de journalistes et d’agents de voyages en quête de candidats.



En 2019, une trentaine de dossiers ont été repérés ou signalés. Le choix s’est porté sur Christelle Quinaud.



Formatrice jusqu’en 2011, elle crée Graines de Voyages en 2012 et s’installe dans la zone commerciale des Croix à la Queue-les-Yvelines.



C’est une agence indépendante qui propose des voyages à la carte et sur-mesure, incentives et autres voyages à thème (yoga, golf, œnologie, danse etc.).



Installée dans une petite zone de chalandise, l’agence a tout d’une boutique chaleureuse dont la décoration évoque le voyage avec canapé d’accueil, machine à café, livres et espace de ventes.