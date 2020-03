L'AFST envoie un message de soutien à la profession

"En ces moments difficiles, je me fais l’interprète de l’ensemble des 988 membres de l’AFST pour vous témoigner toute notre solidarité et notre soutien.



Issus d’une génération qui a connu : la grippe asiatique, la grippe aviaire H5N1, la grippe H1N1 et autre Sras…notre Profession a toujours su rebondir et s’adapter. C’est ce que nous vous souhaitons de tout cœur.



Les mots de solidarité et d’entraide sont les fondements de notre Association, aussi, si à notre modeste niveau, nous pouvons vous aider à passer ce ‘’cap difficile’’ et lorsque la vie ‘’normale’’ reviendra, faites-le nous savoir et nous verrons comment nos Seniors pourront y contribuer.



“i[Dans les situations difficiles, la seule sagesse est l’optimisme ” écrivait Jean Dutourd, faisons nôtre cette citation en attendant des jours meilleurs."]i