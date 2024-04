AFST 2024 : un peu de changement dans la continuité

en devenir

Dans un esprit de solidarité, de transmission et de bénévolat, soutenue par l’(Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) et par les(les Entreprises du Voyage, ex-SNAV) l’s’engage dans la continuité en confortant ses grandes plateformes :(d’une durée de trois ans) auprès des jeunes entrepreneurs en partenariat avec l’APST. Après le fort ralentissement des années Covid la création de nouvelles entreprises enregistrée par l’APST a repris. 25 dossiers étaient confiés en 2023 à l’AFST. Depuis la création en 2010 de cette plateforme ce sont 235 entreprises «» qui furent tuteurisées par les seniors du tourisme.LaUne équipe de 16 membres Paris et régions s’est portée volontaire pour assurer des missions dans les écoles de tourisme. Parmi les secteurs les plus demandées citons le tourisme de luxe, la croisière, le marketing de destinations, les groupes congrès et séminaires. En 2023 l’AFST a été sollicitée par une dizaine d’établissements scolaires.regroupent une douzaine d’adhérents qui œuvrent par des appels aux dons et des collectes de vêtements et de produits non périssables en partenariat avec des associations caritatives implantées en Franc et à l’étranger.Georges Azouze entend poursuivre et développer ces missions désormais bien ancrées et en accroître la lisibilité auprès de l’ensemble des acteurs opérant dans les industries du tourisme en utilisant - entre autres leviers - les nouvelles technologies.Il souhaite aussi que des gestes de solidarité soient dirigés vers les aînés, les plus anciens des adhérents, ceux que l’âge ou les problèmes de santé isolent. « Je ne veux laisser personne à quai » dit cet expert du maritime.Il œuvre pour que le mot « senior » soit dépoussiéré une fois pour toute pour être conjuguer avecRappelons enfin qu’aux côtés des actions externes l’AFST propose à ses adhérents de multiples services, voyages, sorties culturelles et autres bons plans et cela va, par exemple, du Parlement européen aux Studios Harcourt, de la Manufacture de Sèvres à la base militaire de Mont de Marsan d’un voyage en Ouzbékistan à 3 jours à Milan avec une soirée à la Scala....