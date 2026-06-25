L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo présente ses nouvelles Diamond Suites, Depositphotos.com, Photo by kasto
L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo a dévoilé la version 2026 de ses hébergements, marquant une nouvelle étape dans son plan de rénovation.
Vingt-deux ans après leur création, sept appartements de prestige de la collection Diamond Suites ont été réaménagés par le cabinet d’architecture Pierre-Yves Rochon et le bureau d’études de la Société des Bains de Mer (SBM), sous la direction de Luc Leroy et Stéphanie Rainaut.
Ces espaces intègrent des matériaux comme le parquet Versailles et le marbre de Calacata, déclinés dans des tons vert d'eau, bleu et beige. Ce chantier s'accompagne du lancement de quarante nouvelles chambres et suites à travers l'établissement.
Vingt-deux ans après leur création, sept appartements de prestige de la collection Diamond Suites ont été réaménagés par le cabinet d’architecture Pierre-Yves Rochon et le bureau d’études de la Société des Bains de Mer (SBM), sous la direction de Luc Leroy et Stéphanie Rainaut.
Ces espaces intègrent des matériaux comme le parquet Versailles et le marbre de Calacata, déclinés dans des tons vert d'eau, bleu et beige. Ce chantier s'accompagne du lancement de quarante nouvelles chambres et suites à travers l'établissement.
Les spécificités des Diamond Suites Princière et Présidentielle
Situés au septième et dernier étage, deux hébergements phares se distinguent :
La Diamond Suite Princière, d'une superficie de 283 m², elle dispose de trois terrasses donnant sur le port de Monaco et le Palais Princier. Elle comprend un salon, une salle à manger pour huit convives, deux chambres et une salle de bain principale en onyx blanc équipée d'un sauna et d'une douche-hammam.
La Diamond Suite Présidentielle, conçue comme un appartement privé de 151 m², elle s'organise autour d'un salon central, de deux chambres et de deux salles de bain avec finitions en marbre et baignoire balnéo face à la mer.
Sur demande, ces deux logements peuvent être connectés pour former un ensemble de 434 m² doté de quatre chambres.
La Diamond Suite Princière, d'une superficie de 283 m², elle dispose de trois terrasses donnant sur le port de Monaco et le Palais Princier. Elle comprend un salon, une salle à manger pour huit convives, deux chambres et une salle de bain principale en onyx blanc équipée d'un sauna et d'une douche-hammam.
La Diamond Suite Présidentielle, conçue comme un appartement privé de 151 m², elle s'organise autour d'un salon central, de deux chambres et de deux salles de bain avec finitions en marbre et baignoire balnéo face à la mer.
Sur demande, ces deux logements peuvent être connectés pour former un ensemble de 434 m² doté de quatre chambres.
Gustave : un nouveau bar sous la coupole Eiffel
Cette phase de travaux intègre également l'ouverture de Gustave, le nouveau bar de l'hôtel situé dans le Jardin d'hiver, sous la coupole conçue par Gustave Eiffel. Aménagé par l'architecte d'intérieur Shirine Zirak, l'établissement se divise en cinq zones et comprend une terrasse dotée d'un sol en damier et de mobilier en fer forgé.
Le bar est ouvert de midi à 1h du matin pour les déjeuners, dîners et collations. La carte, élaborée par le chef barman Julien Lecharpentier, met en avant des cocktails inspirés de l'Art Nouveau et des spiritueux anciens. Cette modernisation globale de l'établissement se prolongera avec une phase supplémentaire planifiée pour le printemps 2027.
Le bar est ouvert de midi à 1h du matin pour les déjeuners, dîners et collations. La carte, élaborée par le chef barman Julien Lecharpentier, met en avant des cocktails inspirés de l'Art Nouveau et des spiritueux anciens. Cette modernisation globale de l'établissement se prolongera avec une phase supplémentaire planifiée pour le printemps 2027.