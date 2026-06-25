L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo présente ses nouvelles Diamond Suites

Situés au septième et dernier étage, deux hébergements phares se distinguent :



La Diamond Suite Princière, d'une superficie de 283 m², elle dispose de trois terrasses donnant sur le port de Monaco et le Palais Princier. Elle comprend un salon, une salle à manger pour huit convives, deux chambres et une salle de bain principale en onyx blanc équipée d'un sauna et d'une douche-hammam.



La Diamond Suite Présidentielle, conçue comme un appartement privé de 151 m², elle s'organise autour d'un salon central, de deux chambres et de deux salles de bain avec finitions en marbre et baignoire balnéo face à la mer.



Sur demande, ces deux logements peuvent être connectés pour former un ensemble de 434 m² doté de quatre chambres.