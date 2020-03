L’Ouzbékistan et toute l’Asie centrale avec Air Astana

A partir du 3 Juin 2020, Air Astana opérera des vols directs entre Paris et Almaty, centre économique du Kazakhstan, avec des Airbus A321neoLR. Les vols entre Paris et Almaty se substitueront à ceux reliant actuellement Paris à Nur-Sultan.



Envolez-vous à bord d’avions de dernière génération et profitez d’un service et d’un confort reconnus.

La compagnie offre des connexions optimisées vers les joyaux de l’Asie centrale.