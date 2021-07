L'opération "Miam ! La Mayenne à croquer" de retour

Pour accompagner la sortie de crise engendrée par la Covid-19 et inciter les Mayennais ainsi que les touristes à (re)découvrir la Mayenne - son art de vivre, ses richesses naturelles, culturelles et gastronomiques, ses produits de qualité, son patrimoine - le Département renouvelle "Miam, la Mayenne à croquer !", une opération de promotion pour la saison touristique estivale.



Le 9 juin, le Département a émis 20 000 bons, d’une valeur de 10€, et valables jusqu'au 15 septembre.



Pour l’achat d’un billet dans un site patrimonial ou de loisirs ou pour l’obtention de tout type de billet en ce qui concerne les 3 sites départementaux - le musée départemental Robert Tatin, le CIAP du château de Sainte-Suzanne et le musée archéologique départemental de Jublains - le visiteur bénéficie d’un bon à utiliser dans un restaurant du département, transmis par le site touristique lors de la visite.



Les restaurants participant à l'opération doivent notamment s’engager à ce qu’un tiers de leur approvisionnement soit constitué de produits locaux.



D’ores et déjà, 62 restaurants et 40 sites touristiques participent à l’opération et plus de 750 pass Miam ont été générés depuis le 9 juin.