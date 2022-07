La 8ème édition de la Soirée Bulles by Resaneo débarque à Paris !

Resaneo et ses partenaires ont le plaisir d’inviter les professionnels du tourisme pour sa désormais traditionnelle Soirée Bulles. Une soirée lounge, chic et conviviale qui se déroulera cette année au Bal Blomet, haut lieu du jazz à Paris, idéalement situé à deux pas de la porte de Versailles (Métro Convention).Quoi de mieux pour débriefer la première journée de l’IFTM que dîner et boire entre amis ?Et cerise sur le gâteau vous découvrirez une heure durant du dernier spectacle de François Martinez, artiste, humoriste et magicienAlors à vos claviers et à vos agendas. Toutes les infos sur la soirée et le lien vers la page d’inscription sont accessibles ICI Début septembre vous compterez peut-être parmi les 250 chanceux qui recevront un email avec un lien de confirmation.