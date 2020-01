La Croisière Longue : descente du Nil du Caire à Assouan en bateau de croisière 5*, la nouvelle offre exclusive du spécialiste n°1 de l'Egypte

Egypt Nile Cruises, le tour operateur spécialiste de la destination Egypte lance en exclusivité sa nouvelle croisière longue à bord du bateau de croisière M/S Monica 5* au départ de Paris, tous les dimanches avec la compagnie Egyptair.

Rédigé par Egypt Nile Cruises le Lundi 13 Janvier 2020

Une croisière de rêve au départ du Caire jusqu’à Assouan en exclusivité Passant de 22 packages en 2017 à 46 en 2020, le spécialiste de l’Egypte ENC voyages propose d’ores et déjà une grande variété d’offres de voyages en Egypte : des circuits et combinés prédéfinis, à la carte ou en sur mesure, des séjours balnéaires et de plongée, des croisières d’exceptions à bord de bateaux de croisière 5* ou à bord de ses voiliers traditionnels égyptiens appelés aussi Dahabiehs…

Aujourd’hui, le TO lance en exclusivité sa toute nouvelle croisière dite « longue » proposant ainsi à ses voyageurs de profiter des merveilles du Nil en débutant la navigation directement au départ du Caire.

Rien de mieux pour découvrir les rives intemporelles du Nil et remonter le temps en arpentant les plus grands sites de l’Egypte antique.

Une offre innovante

Seulement deux bateaux de croisière sont consacrés à la navigation au départ du Caire. L’un est proposé à la clientèle allemande et le second destiné au marché français. Des guides francophones et égyptologues accompagnent et encadrent les visites en petit groupe. Avec ce tout nouveau programme réalisable en 15 jours/14 nuits en pension complète dans le sens Le Caire - Assouan ou en sens inverse, le Tour Opérateur espère bien attirer de nouveaux voyageurs.L’offre proposée inclut un programme de visites très complet et approfondi avec la découverte destels que les tombes de Bani Hassan, d’Akhénaton et prévoit un arrêt àet sa nécropole qui s'étend de 5000 à 3200 av. J.-C ou encore, le temple dédié à la déesse Hathor et construit à l'époque gréco-romaine. « On navigue, on découvre, on se repose » explique Stéphanie Gougeon conseillère voyages.Pour obtenir plus d’information, cliquez ici Seulement deux bateaux de croisière sont consacrés à la navigation au départ du Caire. L’un est proposé à la clientèle allemande et le second destiné au marché français. Des guides francophones et égyptologues accompagnent et encadrent les visites en petit groupe.

La croisière longue dans les années 1990 Très connue dans les années 1990, cette forme de croisière était un classique pour visiter les sites majeurs de la vallée du Nil.

A partir des années 2000, les bateaux ne pouvaient plus naviguer du Caire jusqu'à Assouan car les autorités avaient interdit la plus grande partie de cet itinéraire pour des raisons de sécurité.



Aujourd’hui, les autorités ont levé les interdictions de navigation. La croisière est désormais proposée de février à novembre en raison de la crue du Nil.

Pour plus d'informations



Pour les contacter,

Téléphone : 01 45 43 00 20

Mail : contact@nile-aviation.fr

Web : www.nile-aviation.fr L’équipe d’Egypt Nile Cruises sera ravie de vous accueillir au 71 rue Didot, 75014 Paris pour créer le voyage qui correspondra à vos clients.Pour les contacter,01 45 43 00 20

