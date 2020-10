La Ferme aux Crocodiles : aventures et frissons garantis la Toussaint du 17 octobre au 1er novembre !

À l'occasion des vacances de la Toussaint, la Ferme aux Crocodiles réserve à ses visiteurs un programme spécial Halloween : animations quotidiennes à faire froid dans le dos et rendez-vous animaliers d'exception, les yeux dans les yeux avec les reptiles... l'épouvante sera au rendez-vous !

Rédigé par La Rédaction le Samedi 17 Octobre 2020

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre, de 10 h à 18 h, la Réserve Tropicale se met aux couleurs d'Halloween et promet aux visiteurs une ambiance à faire frémir les plus téméraires avec des animations dédiées.



L'Apéro Croco, gare à leurs crocs !



Les mercredis 21 et 28 octobre, petits et grands pourront participer au repas des rois et voir les crocodiles dévorer leur dîner. À partir de 17 h et sur réservation, une trentaine de visiteurs sera en effet accueillie par un soigneur-animalier qui leur expliquera les secrets du comportement des crocodiles et leur permettra d'assister à leur nourrissage nocturne.



Le Réveil de la réserve, un instant hors du temps



1 h avant l'ouverture du parc, les jeudis 22 et 29 octobre, un soigneur invitera une vingtaine d'explorateurs à participer au réveil des animaux : petits déjeuners des lézards désertiques, sortie matinale des boa, douche des iguanes... Le tout sous l'œil attentif des crocodiles !



Un week-end d'Halloween, entre trouille et citrouille



Les vendredi 30 et samedi 31 octobre, c'est un condensé de surprises que les visiteurs pourront découvrir à la Ferme aux crocodiles !



En parallèle des activités quotidiennes, à 11 h, les enfants pourront préparer les citrouilles pour nourrir les tortues géantes ! À 15 h, Céline, une guide du parc, éveillera leur imagination en leur racontant le conte « L'Alligator et le Fantôme ». Chair de poule assurée ! Et puisqu'Halloween rime avec chapeaux pointus, nez crochus et maquillages effrayants, le samedi 31 octobre, l'entrée est offerte à l'enfant déguisé, accompagné d'un adulte payant min.

Des animations d'enfer chaque jour En parallèle des rendez-vous d'exception, des animations quotidiennes seront organisées à la Ferme aux Crocodiles : rendez-vous animalier, réalité virtuelle, animation tortues et oiseaux, jeux autour des animaux meurtriers, le tout animé par les guides et soigneurs du parc !



Envie de vivre une expérience immersive renversante ? Depuis cet été, La Ferme aux Crocodiles, en association avec Wild Immersion, propose une animation de réalité virtuelle pour voyager dans le monde animalier, de la savane africaine à la toundra sibérienne. Accessible sur réservation à 11 h, 14 h, 15 h ou 16 h, elle est à retrouver en plein cœur de la réserve, sur l'île aux pythons.



Le monde animalier regorge de mystères en tout genre et quoi de mieux qu'une activité ludique pour en savoir plus sur les différents pensionnaires de la Réserve ? Pour tous les âges, à 15 h 30, tous les jours, l'animation Animaux Meurtrier proposera aux joueurs de classer les animaux selon leur niveau de dangerosité... pour des résultats stupéfiants !



Trois fois par jour, à 10 h 30, 11 h 30 et 14 h 30, les visiteurs pourront assister à un rendez-vous animalier, avec les oiseaux ou les crocos, ou aux animations avec les tortues et les oiseaux !

Réduction de -20 % sur présentation d'un billet TER Pour promouvoir les déplacements bas carbone, La Ferme aux Crocodiles associée à la SNCF, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Pierrelatte propose une réduction de -20 % sur les billets d'entrée sur présentation d'un titre de TER ILLICO PROMO SAMEDI OU PROMO VACANCES.

