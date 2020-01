La Petite Voyagerie fête son premier anniversaire

une soirée qui a rassemblée près de 120 clients

La Petite Voyagerie créée il y a toujours un an par Valérie Guirao et Marine Desrumaux vient de fêter son premier anniversaire en compagnie d'une douzaine de partenaires et près de 120 clients ! La belle aventure continue !

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 31 Janvier 2020







Créée par Valérie Guirao et Marine Desrumaux, l'agence a convié plus de 140 personnes (dont 120 clients) fêter l'événement. A cette occasion, les deux associées ont organisé leur premier salon du voyages accompagné par 12 partenaires (Aéroport de Montpellier, FTI Voyages, Austral Lagons

Héliades, TUI, Eastpack, Gaeland, CMV, Club Med, Jet Set - Almalatinatours - Australitours, Climats du Monde, MSC Croisières, La Chaine Heritage et Véranda resorts et Assurever Assurances).



"Clients comme fournisseurs ont répondu présents malgré le mauvais temps (nous étions en alerte intempéries et crus..). Nous étions ravies. Nous avons des clients exceptionnels et nous les avons remerciés !" explique Valérie Guirao.

Pour animer la soirée, un tirage au sort a permis de récompenser les clients. A gagner : valise, bons cadeaux d'une valeur de 250 euros chez La Petite Voyagerie, des sacs de voyages et 3 nuits d'hôtels à l'Ile Maurice.

