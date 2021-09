La Rochelle Tourisme & Evénements : Nicolas Martin nouveau directeur Président de la Mission des Offices de Tourisme de la Nouvelle-aquitaine

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Nicolas Martin prend la direction de la SAEM La Rochelle Tourisme & Evénements. Il est en poste depuis le 1er septembre 2021.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 22 Septembre 2021

Nicolas Martin, 52 ans, a pris ses nouvelles fonctions à la direction de la SAEM (société anonyme d'économie mixte) La Rochelle Tourisme & Evénements le 1er septembre.



L’entreprise gère les centres de congrès (Espace Encan et Forum des Pertuis) ainsi que l’Office de Tourisme, soit une équipe de 32 permanents au service du tourisme (loisirs/affaires et congrès) de La Rochelle et agglomération.



Depuis 2020, il est aussi le Président de la Mona (Mission des Offices de Tourisme de la Nouvelle-aquitaine) au service des professionnels du territoire après avoir présidé (2016-2018) le cluster Tourisme en Ville d’Atout France.



Il vient d’arriver du Pays basque où il a passé 3 ans à structurer le nouvel Office de Tourisme communautaire issu de la fusion de 8 offices et 18 bureaux d’informations (Saint-Jean-de-Luz, Guéthary, Espelette, Saint-Jean-Pied-de-Port…)



Entre 2013 et 2018 il a dirigé l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole où il a notamment intégré le Convention Bureau (bureau des congrès).



Il a également dirigé dans les Pyrénées l’office de tourisme de la vallée du Louron (Peyragudes), et celui de la station de ski de Piau Engaly.



Dans dans les Alpes il a dirigé les résidences du groupe Pierre et Vacances à Méribel et Val Thorens.



Antérieurement à ses expériences dans le tourisme il a également travaillé huit années dans l’assurance d’entreprises, et n’oublie pas ses débuts pour l’enseigne Decathlon, comme chef de rayon puis chef de produits après des études de marketing à l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux.

Lu 157 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Solea : Hugo Thibaut rejoint l'équipe commerciale MemberShip Club : Frédéric Lorin, Rédacteur en chef d’Octobre 2021