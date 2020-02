La Tunisie revient au Ditex !

De quoi allons-nous parler ?

Nouveautés en termes d'hôtellerie, de culture, de patrimoine et d'idées de circuit …



Découvrez une autre Tunisie !



Un Pays authentique et moderne qui a bien plus à partager que ses stations balnéaires. En dehors de la frénésie de l’été, vous découvrirez la Tunisie dans son quotidien.

Faîtes connaissance avec sa vie culturelle, admirez ses campagnes verdoyantes, découvrez ses traditions et son Artisanat, partez à la découverte du fascinant Sahara et des sites archéologiques en pleine nature. Et profitez du ciel bleu et des paysages lumineux … !



Séjournez à votre rythme, hôtel de luxe ou de charme, golf ou randonnée, sports, jeux et activités, la Tunisie a de quoi satisfaire tous les goûts et répondre aux différentes attentes. Du spa aux centres de thalassothérapie vous feront oublier le stress de la vie quotidienne. La chaleur de l’accueil, l’hospitalité, seul ou en voyage organisé seront la garantie d’un beau voyage, partout ou vous irez vous ferez le plein d’énergie pour des expériences authentiques et inoubliables... !



Venez nous rendre visite au Ditex au Palais du Pharo du 18 au 19 Mars à Marseille