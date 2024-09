La paire Euro - Dollar pourrait-elle encore grimper ? 🔑 La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

En ce moment, deux éléments clés dominent le marché des options : l'élection présidentielle américaine et l'emploi aux États-Unis. Bonne nouvelle, de nouvelles données sur l'emploi arrivent cette semaine. Mais attention à ne pas trop interpréter ces chiffres ! Voilà pourquoi.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 1 Octobre 2024

En Europe, et surtout en Allemagne, la situation est plus grave, avec un



Tous les pays de la zone euro ne sont pas dans la même situation. L'Espagne se porte mieux, grâce aux mesures de relance et à une forte saison touristique.



En France, la situation est plus délicate, avec un déficit élevé (près de 6% du PIB). Une consolidation budgétaire de 30 à 40 milliards d'euros est nécessaire, ce qui pourrait passer par des hausses d'impôts et des coupes budgétaires, risquant de freiner l'économie.



En Chine, des mesures de relance visent à soutenir l'immobilier et les actions, mais elles ne relanceront pas la consommation. La croissance prévue reste inférieure à l'objectif de 5%, avec un PIB attendu à 4,8% cette année. Ces actions devraient stabiliser le yuan, qui a été volatile récemment.



Aux États-Unis, les indicateurs suggèrent un atterrissage en douceur, et le maintien d'un déficit élevé (5 à 7% du PIB) pourrait éviter une récession. Ce déficit soutient la productivité, qui pourrait atteindre 3%, contrairement à la zone euro. Sur les trois prochaines années, la croissance américaine devrait dépasser celle de l'Europe, renforçant ainsi le dollar. Quand l'économie va mal aux États-Unis, c'est encore pire en Europe. Les derniers chiffres montrent un ralentissement de l'industrie américaine, mais elle reste en croissance.



Le point technique : Euro - dollar Sur le marché des changes, il semble peu probable que l'EUR/USD monte beaucoup plus. L'écart croissant entre l'économie américaine et celle de la zone euro pourrait poser un problème à long terme.



De plus, l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis pourrait pousser les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges, comme le dollar, au détriment de l'euro.



Le franc suisse a peu réagi après la baisse de 25 points de base décidée par la Banque Nationale Suisse (BNS). Certains anticipaient une baisse plus importante de 50 points, mais cela semblait peu probable. Le problème du franc fort persiste, et la BNS a rappelé qu'elle pourrait intervenir sur le marché des changes si nécessaire. Soyez prudents si vous êtes exposé.



Retrouvez toutes les chroniques sur les taux de changes et les devises



Paire de devises SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,1033 1,0990 1,1215 1,1245 EUR/GBP 0,8300 0,8233 0,8490 0,8511 EUR/CHF 0,9400 0,9290 0,9491 0,9589 EUR/CAD 1,4977 1,4799 1,5143 1,5210 EUR/JPY 160,88 157,90 162,53 163,11

Les annonces à suivre En ce moment, deux éléments clés influencent le marché des actions : l'élection présidentielle américaine et l'emploi aux États-Unis. Cette semaine, l'emploi sera le point central.



Malgré les chiffres parfois trompeurs, nous pensons que le marché du travail reste solide. Les données sont en partie faussées par l'augmentation des visas de travail et du nombre de travailleurs immigrés illégaux, rendant l'analyse moins claire qu'avant.



Aucun changement majeur de politique monétaire n'est attendu pour le moment. La Fed devrait baisser ses taux deux fois cette année, de 25 points de base à chaque fois, en ligne avec les attentes du marché.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s'attendre ? Impact 01/10 11:00 Zone euro Indice des prix à la consommation (Septembre) Première estimation à 2,2% sur un an Moyen 02/10 14:15 USA Enquête ADP (Septembre) Précédent à 99k. Faible 04/10 14:30 USA Emploi américain (Septembre) Taux de chômage à 4,2% en août et créations d'emplois à 142k Élevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : nicolas@mondialchange.com

